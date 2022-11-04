【類鼻疽】配水庫樣本呈陽性　陳漢輝：不排除植披含菌經通風口入配水庫

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深水埗區配水庫泥土樣本對類鼻疽伯克氏菌呈陽性（詳情即看【下一頁】），香港水務安全學會會長陳漢輝今早（4日）在電台節目表示，不排除配水庫頂部植披的泥土含類鼻疽菌，這些泥土再經風吹，從通風口進入配水庫。不過，現時水中的氯理應足以殺菌，建議當局再加裝儀器，加強檢測配水庫的氯含量，確保足以殺死類鼻疽菌。

香港水務安全學會會長陳漢輝指，配水庫屬密封，僅有數個用以平衡氣壓的通風口，不排除配水庫頂部植披泥土含類鼻疽菌，泥土在風吹下則透過通風口進入配水庫。

但他續指，濾水廠將水出廠前會添加氯，現時已加到1.2ppm，理論上足以殺滅類鼻疽菌或其他菌，所以現時水中無發現類鼻疽菌並非偶爾而是正常。

不過，陳漢輝提到，氣溫高確實會令到水中的氯含量下跌，甚或跌到低水平，惟據他理解，暫時未出現這個情況。

他建議，當局應加強檢測配水庫的氯含量，例如安裝實時監測器，當發現氯含量下跌至低水平便發出警號，適時增加氯含量，確保足以殺死類鼻疽菌。

陳漢輝續建議，水務署將配水庫頂部的植披清除，考慮用其他工程安排或設計，如雙層通風屋頂達到隔熱效果。但不建議用熟石灰殺滅類鼻疽菌，以免令食水有機會含熟石灰。

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責任編輯：江麗盈