【嫁入豪門】基層港女成功「釣金龜」　自信教5大要訣：高質男只想娶高質女

▲ 成功釣金龜的基層港女教嫁入豪門5大要訣。

2002年電影《嫁個有錢人》中的女主角為嫁富豪出盡辦法，想不到時至20年後的今日，仍有港女以嫁入上流社會為目標，更於社交平台分享「向上爬」的心路歷程和攻略，坦言自己在28、29歲時開始「釣金龜」，最終得出5大要訣，增加嫁入豪門的機率。

這名港女在Instagram「couple.murmur」投稿，她表示，一直以來聽得太多與基層男人結婚的女性細訴生活壓力，主要都是與錢銀有關，例如無錢請工人和陪月；無法買名牌；每日放工做家務；沒錢讓仔女讀名牌校；沒錢移民等。

因此，她在28、29歲時開始萌生想「嫁個有錢人」的想法。她亦坦言，嫁給基層男人的女人，逾9成都是本身質素低，「你係咩人，所以嫁咩人」。如果想「釣金龜」，就要懂得反省，努力打造自己，她憑著自己悟出的5大要訣，如願嫁予富豪老公。

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1. 要有上進心

港女著大家想想，有多少有錢男人的太太是低學歷或無上進心？別以為富有的男人甚麼都有，就一定願意養老婆，而且男人都希望將來生出來的下一代智商、情商、思想可以遺傳父母優點，

你想嫁高質男，同時，高質男只想娶高質女。

2. 顏值高

港女直言，男人都是膚淺，成功嫁予有錢人的基層女人，80%有打醫美針，鼻子高一點、下巴尖一點。

3. 低調不拜金

要釣金龜，切忌周身名牌或在IG曬命，相反，應要表現到自己不貪名牌、是節儉的好女仔。如果有錢人見到對方愛名牌，只會覺得她廉價，用錢就可以追到手。這些女生的下場，多數只是被人騎牛搵馬，不能坐上老婆的位置。

我單身嗰陣，成身平嘢，我老公覺得我唔貪名牌，與眾不同，之後買到我成身名牌。

4. 滿足床上需要

基層女表現已輸給中產女，為何有錢佬不娶女醫生、女律師，而選擇你，就要在其他地方攞分。事主還透露，老公的每個前任都是高收入專業人士，但自己最終被老公相中，部分原因是她願意配合老公的床上喜好，

（老公）叫親佢前度玩特別小小嘅姿勢，開口埋口都「我唔鍾意！唔得！」基層女，你要記住，你已經輸package，床上再輸，有錢人點會娶你？

5. 性格溫馴

事主強調，有錢人跟基層女在一起，是基層女三生有幸，別「老馮」要求對方遷就。

不過，網民認為事主的價值觀有偏差，而且需終日睇人面色做人，不如自己賺錢更輕鬆。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳