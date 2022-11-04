【季前賽】肥姜組合重現《春光乍洩》經典場面　姜濤肥仔「孝潤CP」獲網民讚超正

▲ 姜濤肥仔重現《春光乍洩》「榮與輝」跳tango一幕。

姜濤跟ERROR成員梁業（肥仔）老友鬼鬼，更以師徒相稱，二人於近日播映劇集《季前賽》飾演一對好朋友，於昨晚（11月3日）播出的《季前賽》內，「肥姜」這對組合重現《春光乍洩》「榮與輝」跳tango一幕，獲網民激讚好笑！

昨晚(3日)播出的一集，講述童愛玲所演的「孝媽」登場，不過阿孝（姜濤飾）未能原諒她當年離棄他與弟弟老闆仔，更發怒把她趕走。

而好兄弟豬潤（梁業飾）一心想他們母子和好，為孝媽幫口，繼而跟阿孝鬧翻反目，心碎的豬潤暫住河馬（葛綽瑤）家人的中醫館。

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向王家衛致敬

其後姜濤所演的阿孝主動往中醫館氹回豬潤，開始時見豬潤失落望著手機，先說了一句「雀仔」，其後一句「原來寂寞的時候，所有人都一樣」，分別向《阿飛正傳》、《花樣年華》和《春光乍洩》致敬。

接著穿著白色底衫和短褲的豬潤獨自跳起舞來，重現《阿飛正傳》裡旭仔（張國榮）跳cha cha一幕。

輪到阿孝登場，他對豬潤說：「識左你咁多年，都無見你跳過舞，對唔住」，見阿孝道歉，豬潤即說：「識左你咁耐，都無見過你道歉。」

▲ 梁業跟姜濤既合拍又有火花。

戲謔《春光乍洩》

其後阿孝以《春光乍洩》裡何寶榮金句「不如我哋由頭嚟過」氹回豬潤，更對他許下承諾：「響你好番之前，就任由你差遣，你幫我擋左咁耐，就由我幫你擋。」，最後撫摸肥仔的面兼說：「如果我屋企仲有一張床位，你會唔會同我返去。」，應該是向《花樣年華》致敬。

接著二人隨音樂共舞，「重現」兩位男主角跳tango一幕，看來袁導為王家衛的粉絲。

網民大讚這幕好笑，加上姜濤與肥仔關係友好，網民笑言二人拍這幕戲會否忍笑好辛苦，有網民表示：「孝潤嘅傾情一舞真係不得之了，笑到差啲碌落地！」、「寧願看肥姜呢條BL線」、「肥姜真係世一組合，呢場戲真係好正」和「雖然晚晚都期待睇打波情節，但今晚睇呢 part 真係笑到冇命賠 」

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合組特務肥姜

其實肥姜組合早在2018年《全民造星》比賽期間已經出現，姜濤與肥仔在「20強淘汰戰」中組成「特務肥姜」，以幽默的歌舞風格演繹蔡依林的歌曲《特務J》。

肥仔在排練期間一直悉心指導姜濤，但當時身為大熱姜濤對用幽默方式表演欠缺信心。正式表演時，二人穿上西裝化身特務，兼且相當有默契，最終以4比1大比數勝出，為組別奪得2個入圍十強的席位。

及至去年，姜濤跟梁業再次合組「肥姜」推出新歌《特務肥姜2.0》，喪吸百萬點擊。

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