  • 24°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 12:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中年好聲音】Happy伯最愛入圍100強　「屯門娜娜」董幸兒望加插舞技增加勝算

娛樂 11:51 2022/11/04

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

Happy伯最愛的「屯門娜娜」董幸兒入圍《中年好聲音》100強。

TVB選秀節目《中年好聲音》100強出爐！

評審肥媽（Maria Cordero）、車婉婉、資深音樂製作人伍仲衡、唱片監製張佳添、周國豐等聯同31位參賽者昨天（3日）現身拜神儀式，齊集會見傳媒，當中的參賽者包括「屯門娜娜」董幸兒、《愛‧回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微、李玟二家姐李思林（Nancy）、曹敏莉胞妹曹敏寶、鄺文珣丈夫應德榮、陳欣健女兒陳早怡、前樂隊sp'ACE成員周吉佩、歌手何弘軒、JW朋友支嚳儀、黑妹李麗霞女兒葉穎秋等，場面熱鬧！

【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選　新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽

最新影片：葛綽瑤專訪

屯門娜娜入圍

Happy伯最愛的屯門娜娜從過千人中突圍而出，成功晉身100強。

36歲的她以真面目及本名董幸兒參賽，她沒想過入圍，收到電話後非常開心且即時向家人報喜。

娜娜又表示會多聽歌備戰，方便找尋合適自己的歌，她又指比賽中有很多高手，若然能於跳舞環節中加插舞技或可成為其殺手鐧。

娜娜早年活躍於屯門公園，是當年在街頭唱歌大媽引發的躁音問題起源的一份子，後來因為疫情問題，屯門娜娜轉戰網上直播界做直播主，又開設社交網站貼濾鏡強勁的「靚相」，想向KOL界進發。

【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準　邱芷微獲患胃癌男友支持追夢

    點擊圖片放大
    +8
    +7

面試較失色

娜娜於面試時唱跳《勁舞Dancing Queen》，對着一眾評審時明顯怯場，相對於在屯門公園時的表演較為失色，唱跳不足一分鐘就被叮走。

她事後曾受訪直言因為很多網民覺得她會來參加，於是順應民意前來面試，且謂：「我無乜支持者，我嚟玩下，因為好得閒。」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準　邱芷微獲患胃癌男友支持追夢
11:24 2022/10/11
【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準　邱芷微獲患胃癌男友支持追夢
【屯門大媽】大媽唱歌檔轉戰旺角被掃清光　屯門娜娜否認開檔唱歌
11:22 2020/12/14
【屯門大媽】大媽唱歌檔轉戰旺角被掃清光　屯門娜娜否認開檔唱歌
【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選　新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽
10:58 2022/10/05
【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選　新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽

你可能感興趣

【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準　邱芷微獲患胃癌男友支持追夢
11:24 2022/10/11
【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準　邱芷微獲患胃癌男友支持追夢
【屯門大媽】大媽唱歌檔轉戰旺角被掃清光　屯門娜娜否認開檔唱歌
11:22 2020/12/14
【屯門大媽】大媽唱歌檔轉戰旺角被掃清光　屯門娜娜否認開檔唱歌
【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選　新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽
10:58 2022/10/05
【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選　新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽
娛樂人物職業 TVB 綜藝節目 歌手 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾