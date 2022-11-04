【中年好聲音】Happy伯最愛入圍100強　「屯門娜娜」董幸兒望加插舞技增加勝算

▲ Happy伯最愛的「屯門娜娜」董幸兒入圍《中年好聲音》100強。

TVB選秀節目《中年好聲音》100強出爐！

評審肥媽（Maria Cordero）、車婉婉、資深音樂製作人伍仲衡、唱片監製張佳添、周國豐等聯同31位參賽者昨天（3日）現身拜神儀式，齊集會見傳媒，當中的參賽者包括「屯門娜娜」董幸兒、《愛‧回家之開心速遞》的「賈名媛」邱芷微、李玟二家姐李思林（Nancy）、曹敏莉胞妹曹敏寶、鄺文珣丈夫應德榮、陳欣健女兒陳早怡、前樂隊sp'ACE成員周吉佩、歌手何弘軒、JW朋友支嚳儀、黑妹李麗霞女兒葉穎秋等，場面熱鬧！

【中年好聲音】屯門娜娜以本名+真面目亮相海選 新秀亞軍何國星+張明敏兒子同參賽

最新影片：葛綽瑤專訪

屯門娜娜入圍

Happy伯最愛的屯門娜娜從過千人中突圍而出，成功晉身100強。

36歲的她以真面目及本名董幸兒參賽，她沒想過入圍，收到電話後非常開心且即時向家人報喜。

娜娜又表示會多聽歌備戰，方便找尋合適自己的歌，她又指比賽中有很多高手，若然能於跳舞環節中加插舞技或可成為其殺手鐧。

娜娜早年活躍於屯門公園，是當年在街頭唱歌大媽引發的躁音問題起源的一份子，後來因為疫情問題，屯門娜娜轉戰網上直播界做直播主，又開設社交網站貼濾鏡強勁的「靚相」，想向KOL界進發。

【中年好聲音】「賈名媛」面試太緊張走音失準 邱芷微獲患胃癌男友支持追夢

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

面試較失色

娜娜於面試時唱跳《勁舞Dancing Queen》，對着一眾評審時明顯怯場，相對於在屯門公園時的表演較為失色，唱跳不足一分鐘就被叮走。

她事後曾受訪直言因為很多網民覺得她會來參加，於是順應民意前來面試，且謂：「我無乜支持者，我嚟玩下，因為好得閒。」