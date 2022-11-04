【上門代廚】內地代廚職業興起四餸一湯只需$73　39歲媽媽日做2單生意月賺$4000

在香港，不少雙職或「無飯家庭」都會聘請家務助理(俗稱:鐘點)幫忙處理家務，而單次清潔工作收費大約幾百元。如果僱主要求煮食、照顧長者等額外服務，就需要另外收費。內地近來興起「上門代廚」服務，只需人民幣$68(約HK$73)就有專人為你煮出4菜1湯及完成洗碗工作，絕對是繁忙都市人的救星。

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年輕客群為主

▲ 工作時，章女士會戴上廚師帽及穿上廚師服，保持衛生乾淨。(圖片來源:抖音@軒大廚)

內地傳媒報導，湖南一名39歲姓章的女子專門提供上門煮飯服務。由於她工作態度認真，菜式款式豐富且賣相美觀，加上收費低廉，所以深受年輕人、忙碌的家庭等客群歡迎。

已為兩孩之母的章女士表示，她曾任工廠、時裝、地盤及快遞等公司，但後來因身體原因、工作時間不穩定及需抽空照顧子女為由，決定將煮飯的興趣變為事業，開始提供上門「代廚」服務。

覺得自己做菜還不錯，就想到上門為別人做菜這服務，時間也較自由又能照顧家裡。所以每天做1至2桌吧，客群大部份是不會做飯的年輕人，加上飯店食飯更昂貴些。

上門代廚只需人民幣$68起

▲ 章女士煮的餸菜款式豐富且賣相美觀。(圖片來源:北京青年報)

章女士又指，由於在小城市工作，若定價太高顧客會無法接受，加上她下廚只需2小時左右，所以定價盡量和鐘點工人的時薪相近。除非服務地點過於偏遠，否則不會另收車馬費。她的工作包括：買菜、洗菜、切菜、煮飯及清潔廚房等，甚至會為客人購買基本調味料。

一般而言，在接到訂單後，她會先跟僱主商量菜式。而食材可由僱主自備或由她購買。如果由她購買的話，她亦會跟僱主預支買菜錢，再從正規超市買菜並保存好收據。完成後，她會收拾垃圾。如需洗碗的話，就需額外收人民幣10元。

湘鄉是一個小城市，我一般出門騎電動車很方便。如果僱主在城內，上門不收交通費，如果在城外，暫定10公里內收費20元。接到訂單後，口味是喜歡清淡還是香辣，想吃什麼菜，這都是以僱主需求為準。

價目表

4餸1湯 人民幣$68(約HK$73) 6餸1湯 人民幣$88(約HK$95) 10個餸 人民幣$128(約HK$138) 12個餸 人民幣$148(約HK$160) 廚房打掃及洗碗 人民幣$10 (約HK$11) 幫忙買餸菜 免費

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月賺HK$4000

章女士透露，目前已轉為全職上門代廚，每日最多可接兩單生意，月賺約3、4000元人民幣(大約HK$3200-HK$4300)。隨著「代廚」服務興起，不少個別人士都會組隊投身代廚行業。

我們有個上門代廚的微信群，大家都能提供這個服務，大多都是兼職的，有男性也有女性，帶孩子的寶媽較多，一般是照顧好孩子有空就接單。如果接到訂單較多做不了，也會分給別人做。如果接到男性僱主的訂單，出於安全考慮，也會優先給男性代廚人員做。

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專家提醒: 僱主或需承擔風險

雖然聘請家務助理可為生活帶來方便，不過有家庭服務業專家提醒僱主應該為全職或兼職家務助理購買勞工保險。如果家務助理於工作期間死亡或受傷，僱主都要承擔法律責任。而代購食材過程中，出現食物安全問題，僱主亦需自行承擔風險。

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責任編緝：張懿慧