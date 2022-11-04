【港區國安法】47人初選案呂智恆爭議部分案情　范國威岑敖暉要求審訊前判刑

▲ 47人初選案呂智恆爭議部分案情，范國威岑敖暉要求審訊前判刑。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪案，其中29名被告早前於交付程序中表明認罪，高院今（4日）再進行案件管理聆訊，3名被告范國威、呂智恆及岑敖暉今出庭應訊。呂一方表示就部分案情有爭議，要求法庭給予時間處理，范及岑均表示希望於不認罪的被告審訊前處理判刑。



案件今於高等法院再度進行案件聆訊管理，出庭應訊的3名被告為范國威、呂智恆及岑敖暉，案件由國安法3名指定法官陳慶偉、陳嘉信及陳仲衡處理。



范一方表示對部分案情內容有爭議，但毋須另外召開聆訊處理，可透過陳詞處理，並要求於不認罪的被告審訊前判刑。岑一方表示同意案情，同樣要求審訊前處理判刑。

呂一方則表示，就案情中提及的部分內容有爭議，要求法庭給予時間處理，並毋須另外召開聆訊處理，至於於審訊前或後判刑，呂則表示中立。



本案47名被告中，其中29名被告早前已於交付程序中表明認罪，當中包括區諾軒、鍾錦麟、梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、譚得志、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、戴耀廷、趙家賢、袁嘉蔚、徐子見、毛孟靜、馮達浚、李嘉達、吳敏兒、譚凱邦、范國威、呂智恆及岑敖暉；伍健偉昨亦表示擬認罪。其餘17名被告早前於交付程序中表明不認罪，將於下周二（8日）進行3天案件管理聆訊。

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記者：林育慧