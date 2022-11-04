【梨泰院人踩人】梨泰院店主路祭遭驅趕　哭倒悲吼：只想給孩子們吃頓飯

▲ 梨泰院店主路祭遭驅趕，哭倒悲吼：只想給孩子們吃頓飯！

南韓首爾梨泰院10月29日晚舉行萬聖節活動，演變成人踩人慘劇，造成多人死亡，其中大部分為20多歲年輕人。事件引發國際關注，亦成為許多人心中難以磨滅的創傷。日前，一名在事發窄巷中開店的老闆獨自路祭時，遭到警察驅趕，忍不住哭倒悲吼：只想給孩子們好好吃頓飯！

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據韓國節目《PD手冊》日前在梨泰院現場拍攝到的一幕，一名原在梨泰院事發窄巷開店的老闆獨自從店中端出飯菜和水果進行路祭，上香後顫抖雙手跪拜。但由於現場已被警方封鎖，不允許外人進入，駐守現場的警員只好上前驅趕。店主希望警察可以通融讓他祭拜完畢，在與警員一陣爭吵後，終難忍悲痛哭倒在地，怒吼道：

這裏是現場啊！就因為是現場，更應該給孩子們好好吃一頓飯！

警員見狀不禁落淚，又輕拍店主後背安慰。據節目組瞭解，該名店主在事發時大開店門，讓被擠壓的民衆入店避難，可惜最終仍換來大量生命消逝。

片段釋出後迅速引發網民關注。網民紛紛表示感動，並希望人們都能從事故中汲取教訓，讓這類悲劇不要再發生。

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遺物重達1.5噸

警方封鎖事故現場後整理出大量遺物。由於事故中死傷者被拉出人群時，衣物與鞋子等個人物品紛紛脫落，散落各地。因此，現場不僅在案發時如同人間鍊獄，遺物數量更為驚人，總重量達1.5噸，包括258件衣物、256雙鞋子、124個背囊等。

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責任編輯：羅嘉欣