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【超市情報】惠康百佳7-11萬寧本周優惠一網打盡　焦點：買滿$100加$79換虎蝦2盒

社會 11:36 2022/11/04

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熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

本周超級市場消費優惠又開始，焦點有惠康買滿$100加$79換Meadows虎蝦2盒。（DFI零售集團提供）

惠康、百佳超市、7-Eleven及萬寧即日起，推出本周全新購物優惠，焦點有惠康買任何產品滿$100，加$79換Meadows 虎蝦2盒、4個日本土岐蘋果$29.9。

惠康優惠：

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旋風激抵優惠（優惠期： 快閃3天 ，4-6/11/2022）

  • 任選4或5包裝粉/麵2件，照價再9折
  • 買任何產品滿$100，加$79換Meadows 虎蝦2盒

至慳至抵價（優惠期： 4-10/11/2022）

  • 維他奶9包裝豆奶飲品，$48/2排
  • 藍妹12罐裝啤酒，$102，送大罐裝啤酒
  • 滴露各款3支裝潔手液，$58
  • UCC即溶招牌咖啡粉114/117 10條裝$12/盒

電視推介（優惠期： 快閃3天，4-6/11/2022）

  • 日本土岐蘋果 $29.9/4個
  • 有皮石班魚柳380克 買一送一

百佳優惠：

今期優惠百佳網店都可以買到：https：//bit.ly/3DF57yG

  • 金象牌頂上茉莉香米8公斤裝1包 + 獅球嘜花生油800毫升4支裝1排一齊買$205，送總值$32.8贈品。（優惠期至10/11/2022）
  • 淘大點心2-10件裝，$49.9/4包，平均$12.48/包，易賞錢會員加$10買第5包 （優惠期至10/11/2022）
  • 地捫菲律賓香蕉，$4.7磅 （優惠期至5/11/2022）

貨品/贈品數量有限，售/換/送完即止。優惠只適用於有售賣此貨品之香港百佳店舖 （EMax九展店舖除外）及百佳網店。優惠只限同價及同系列產品，以貨品單件價格計算。以每張發票計算。圖片只供參考。受條款及細則約束。

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萬寧優惠：

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精選產品買1送1，以2件計，其中價錢較低1件免費，不包括出位價、換購價產品（優惠期： 4-10/11/2022）

  • 精選女性衞生護理產品買1送1；單一發票買滿$109送$10現金優惠券1張，惟不包括出位價，換購價產品
  • 萬寧自家品牌口罩買1送1

萬寧網上商店購物優惠由上午6時至晚上11時59分，數量有限，送/售完即止。 優惠受條款及細則約束， 詳情請參閱官網

yuu to me網購平台限定優惠（優惠期： 3-13/11/2022）

  • 美國空運貴族樅木聖誕樹6-7呎（連座）$3,380

7-Eleven優惠：

  • 【$42／件】藍妹啤酒500毫升4罐裝 （優惠期：02/11/2022 – 08/11/2022）
  • 【$7.5／支】清熱酷350毫升膠樽裝（各款）（優惠期：02/11/2022 – 08/11/2022）
  • 【$38／6支】可口可樂/ 無糖/加系/ 雪碧/ 無糖雪碧青檸味/ 芬達橙汁/ 玉泉忌廉梳打/ 玉泉+C有汽檸檬味/ 淳茶舍大紅袍烏龍茶/ 消茶普洱茶/ 銀毫茉莉綠茶/ 玉露綠茶（無糖）/ 消茶煎茶/ 水動樂/ 零系電解質飲品/ 飛雪微氣礦物質水500毫升/ 玉泉青檸味有氣水410毫升/ 雀巢柚子味烏龍茶/ 冰極檸檬茶/ 檸檬茶/ 冰極蘋果茶480毫升（優惠期：02/11/2022 – 08/11/2022）
  • 【$120／9件】DREYER’S D-COLLECTION脆皮雪糕批/ 雪糕杯/ 脆筒（各款）/ 雀巢KIT KAT脆皮雪糕批/ OREO雪糕系列（各款）（優惠期：04/11/2022 – 08/11/2022）

部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：陳麗娜

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