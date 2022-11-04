【潤喉食物】天氣轉涼咳嗽痰多　營養師推介5款潤喉食物【附飲食禁忌】

▲ 天氣轉涼咳嗽痰多，營養師推介5款潤喉食物。

近日天氣轉涼，早晚溫差大，不少人開始出現喉嚨不適、咳嗽等症狀，除了多喝溫水，其實亦可進食一些具有抗菌、抗發炎功效的食物，有營養師列出5款潤喉食材及3大飲食禁忌，大家不妨參考。

台灣「好食課」營養師李宜樺（Anna）近日於Facebook專頁指出，如出現咳嗽、痰多的症症，可多吃具抗菌、抗發炎功效，或潤滑喉嚨、保持喉嚨濕潤的食物，她推薦了5款潤喉食物：

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1.蜂蜜

蜂蜜可以潤滑及舒緩喉嚨，更具有抗菌、抗發炎等功效，人體試驗也證實服用蜂蜜可有效緩解咳嗽。

2.生薑

薑具有抗發炎、降低喉嚨腫脹等功效，研究也顯示食用生薑可舒緩呼吸道肌肉，有助於緩咳。

3.薑黃

薑黃中的活性成分具有抗發炎及抗氧化等功效，有助緩解喉嚨發炎及咳嗽。

4.綠茶

研究顯示綠茶中部分兒茶素具有抗菌的功效，亦有人體實驗證實可舒緩咳嗽症狀；另外，飲用溫熱的茶也可維持喉嚨濕潤，降輕不適感。

5.自製豆漿

黃豆中的大豆異黃酮有助降低發炎情形，研究亦發現大豆食品的攝取與呼吸道疾病風險及患者咳痰情形呈負相關。

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李宜樺又提醒，若出現喉嚨不適的情況，應避免進食一下3類食物：

1.精製甜食

甜食易刺激喉嚨，恐加重發炎及卡痰情況。

2.油炸食物

容易引起身體發炎，加重咳嗽及喉嚨乾癢症狀。

3.組織胺食物

組織胺與體內發炎、過敏機制有關，會使身體產生紅腫熱痛及黏液增加等症狀，若本身已經處於發炎狀態，或對組織胺較敏感，建議少吃高組織胺含量的食物，例如加工肉品及芝士等。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「好食課」。

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責任編輯：羅嘉欣