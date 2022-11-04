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【昏迷女童】7歲天瑜歷醫療事故留院兩年半　爸媽終可接愛女回家團聚

兒童健康 12:00 2022/11/04

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7歲天瑜歷醫療事故留院兩年半，終可回家跟家人團聚。

本港7歲女童周天瑜全身癱瘓臥床逾2年半，天瑜爸爸一直在社交平台更新女兒的狀況，昨日（3日），爸爸迎來好消息，「正式官宣︰小天瑜明天終於可以回家了」，很多網民大為感動，開心天瑜妹妹可以回家跟爸媽和哥哥一家團聚。

爸爸宣布天瑜可回家

7歲女童周天瑜醫療事故一直受到關注，天瑜患上橫紋肌肉瘤，在4歲時腦內腫瘤縮小至可接受手術切除，在2020年5月於瑪麗醫院進行手術期間出現醫療事故，其後昏迷成為植物人，一直在留院至今有2年半。爸爸原定9月中的中秋節後可接女兒回家，經過跟醫生討論後，考慮種種原因，忍痛決定稍為推遲天瑜回家的日子。直至今天可出院！天瑜爸爸在facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」昨日發文字帖︰

正式官宣：小天瑜明天終於可以回家了！經歷了兩年半的留院治療，明天我們就可以一家團聚。而我們還沒把這個消息告訴天瑜，希望明天給她一個大驚喜。

最新影片︰

期待拍下出院難忘一刻

網民紛紛祝福及加油，有網民關心表示「記得幫天瑜保暖，天氣有點涼，希望天公做美，太陽伯伯出來，迎接妹妹歸家，記得拍下出院難忘的一刻，期待日後看到你們分享開心片段」，爸爸回覆「這個肯定會拍的」，而得悉大家很期待天瑜回家，周父亦表示「看到大家的反應如此熱烈，我真的很感動」！

其實爸媽一直忙著準備接天瑜回家的事宜，新公屋已準備好配置外，亦學習了急救，爸媽亦在醫院學習如何照顧女兒，又如上月25日，因最近政策放寛，爸爸跟媽媽才終於可以再次一起進入病房陪伴天瑜，一起見女兒。

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責任編輯︰顏紫燕

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