【東京旅遊】把握年底前去東京黃金時間　旅遊達人公開9大遊日必做的事

▲ 旅遊達人公開9件遊日必做的事，把握去東京的黃金時間。

日本正式「開關」後，台灣日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧，最近在社交平台「日本自助旅遊中毒者」，建議大家把握現階段到東京旅遊的「黃金時間」，還分享到東京要做的９大重點！

旅遊達人指在2022年底前，建議大家去一趟東京，坦言機票可能較貴，以及有取消的風險，但絕對值得！原因是年底前旅客還沒有恢復到疫情前的數量，加上中國清零政策，短期耐不會有大量中國旅客出現，況且現時日圓下跌，絕對是去東京的黃金時間，建議大家趁旅客還未「天量回流」之時，去東京做以下九件事：

1. 去豐洲市場吃壽司大

壽司大及大和壽司無論在以前的築地市場，還是現時搬到豐洲市場，都是一間大受歡迎兼排長龍的人氣壽司店，疫情前排隊的人潮數之不盡。旅遊達人建議大家趁黃金時間，到豐洲市場吃壽司大，以免觀光客大量回流後，壽司大及大和壽司會恢復恐怖的排隊人潮，所以先吃再說！

2.先吃米芝蓮有上榜的餐廳

由於旅客大量回流後，米芝蓮餐廳會越來越「難排」。建議對米芝蓮餐廳有興趣的大家，最好趁現在去吃，還推介了三間米芝蓮一星店的拉麵店：「鳴龍，銀座八五，金色不如歸。」

3.去橫濱看會走路的高達

目前預訂只去到2023年3月底，雖然旅遊達人覺得會延長展出時間，但到日本旅遊的高達迷不要錯過！

4.去澀谷看宮下公園，Shibuya Sky展望台，銀座線澀谷新站

在2020年重新整修並對外開放的宮下公園，將平面化公園，改造成立體低樓商業設施，商業設施分成南區及北區，兩大街區頂樓還有相通的公園綠地，還有很多日本本地品牌的商店。另外還有澀谷新地標Shibuya Sky展望台，大家可以在Shibuya Sky一覽360度無邊際東京景色，享受日夜美景。還有歷經80年之久的銀座線澀谷站，現已新姿態重新投入使用。

這應該是三年來東京變化最多的地方，天際線已經完全改變！

5.新宿東口看3D可愛立體貓廣告

新宿東口的3D可愛立體貓，絕對是新宿其中一個打卡勝地，大家也可以看看新宿東西連接通道，Suica企鵝廣場，以及已經蓋好高聳入雲的東急歌舞伎町TOWER。

6. 虎之門之丘值得一逛

旅遊達人指2015年只有森大樓落成，但現在周邊的住宅棟和商業棟都落成了。大家可以去逛逛虎之門橫町，Urban Research和全家的聯名「URBAN FAMIMA」，還可以去頂樓的Andaz Tokyo看東京鐵塔。日比谷線虎之門之丘站於2020年啟用，交通變方便了。

7. 東京車站的拉麵新激戰區值得一吃

已經紅了很多年，亦是旅遊達人一直很推薦的東京拉麵一番街，近年又開了兩個拉麵戰區：八重洲地下街的「東京ラーメン横丁」及KITTE地下一樓的「拉麵激戰區東京丸之內」。

8.看繽紛的夜晚點燈

每年秋冬都會有的夜間點燈，當然不能錯過！旅遊達人指自己很喜歡的Caretta汐留點燈似乎連續第三年停止舉辦，不過還有很多點燈可以看，秋冬期間到日本旅遊的大家，記得要去看夜間點燈！

9.排隊比較不誇張的迪士尼樂園

趁人不會這麼多時，要先去東西迪士尼樂園，現時遊客減少，到東京迪士尼樂園排隊的時間沒有疫情前長。

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責任編緝：蕭雅文