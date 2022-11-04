【對不起幫緊你】90後女3年前確診子宮頸癌　設生前喪禮圓夢：對死亡不需過份恐懼

▲ 90後女3年前確診子宮頸癌，設生前喪禮圓夢：「對死亡不需過份恐懼。」

ViuTV節目《幫緊你應援團》為參加者圓夢，給觀眾帶來無限溫暖，節目組再推續集《對不起幫緊你》，每集都令觀眾留下不少感人的眼淚。昨晚（3日）播出第四集「生死不留遺憾」，由主持人練美娟（娟姐）與岑樂怡（阿妹）帶領，為現年30歲的張天允（Tiffany）舉行「生前喪禮」。

Tiffany於27歲確診患上子宮頸癌，三年多的抗癌路獲家人和男友Jeff的支持。男友去年底更決定置業，希望與Tiffany共築愛巢：「想將最好的東西都給她。」而樂觀正面的Tiffany，則希望憑著她的抗癌歷程，為身邊人帶來更多的勇氣。

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患癌前任職時裝採購的Tiffany，現為斜槓族，其中一個工作就是拍攝YouTube短片分享她患癌後的生活，希望將正能量和患癌資訊帶經大家。

家人的實際支持

節目組到訪Tiffany的家中跟其母親進行訪問，回憶她把確診消息告訴媽媽的一刻。Tiffany媽媽憶述：「我聽到的當下反應不過來，我感受到那種無助，她是當事人，更加不知所措。整個過程有很多迷惘，每一個療法、決定都影響著她的生死，令我有好大壓力。」

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有時Tiffany會因為痛楚難以睡覺，媽媽一直都陪伴在側，為她按摩直到痛楚消失或者到她睡著為止，媽媽則謂：「病人獨自承受痛楚，有一份孤單的感覺，我希望她不要覺得孤單。想在有限的年日裡，每天都愛她多一點。雖然不知道之後會怎樣發展，但總要向前走，珍惜每一天。」母女表現樂觀堅定，而坐在二人身旁的主持娟姐和阿妹已經哭成淚人。

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男友決意打造愛巢

與Tiffany相戀四年的男友Jeff任職銀行，自認性格實際和悲觀的他，自從認識性格開朗的女友後被她影響不少。節目組到訪他去年年底購入的寓所，單位還在進行裝修。Tiffany表示買樓是Jeff認為人生要完成的事，自己當作去陪男友完成目標：「不想投放太多個人感情和喜好在內，因為我未必能夠住進來，不想他搬進來時看到太多我的影子。到後來他買下了，要談房子的事情，我會說『你將來的家』，他會說『是我們』，他的想像中會有我在這房子裡的畫面。」

Jeff對於為女友築愛巢一事，是因為他希望女友的身體會變好、二人有更多共處的時間：「大家交往了幾年，我是想和她一起走下去的，所以這個時刻會想將所有最好的東西都給她。」當Jeff聽到製作組說Tiffany不想留太多東西在這裡，因為擔心Jeff之後會傷心，Jeff聽到馬上流下男兒淚：「何解要這樣想呢？」

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「生前喪禮」

節目組找來死教育導師和一班學員，為Tiffany辦一個「生前喪禮」，Tiffany認為沒有一個人會準備好送別心中所愛或者親人：「我明白會有情緒，但不需要過份恐懼這件事，要明白每個人都會走到這一刻，只不過我可能會早一點。希望我的病不應是展覽的重點，它只是其中一個切入點，中間好想滲透好多點滴，那些才是真正組成我的人生。」

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這個「生前喪禮」的展覽有Tiffany的房間，放著她的日常照片和獎盃，又有診所的場景，希望讓前來的人感受到她見醫生得知確診一刻的感愛，Tiffany表示：「希望從展覽中可以帶給大家勇氣。」

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節目尾聲，Tiffany為男友錄製了一段影片，在當中感謝男友一直以來的陪伴、支持與忍耐，其中講到：「假如我人生路上做了不同選擇，會遇不上這個病，但遇不到你的話，無論選多少次，我都會選擇遇上你。我覺得你的出現令到我的人生，遇到多大的困難也不怕，我不是個堅強、勇敢的人，但因為你令我變得好勇敢。」

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