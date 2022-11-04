【移英適應】14歲少年移英難適應拒返學出街　正生校長鼓勵打波識新朋友重投生活

▲ 正生校長鼓勵少年透過打波結識新朋友，開展新生活。

正生書院校長陳兆焯在今年2月於英國成立基督教正生會（英國），幫助當地的香港移民。陳校長分享，近日一名14歲少年個案，該少年移英後因無法適應新環境，拒絕外出和上學長達3個多月，慶幸在參與正生會活動後，願意重投生活，建立新的社交圈子。

陳校長在facebook專頁「基督教正生會（英國）」分享，近日該會舉辦了羽毛球及籃球同樂日，有籃球導師教授和分享技巧，共約40名年輕人出席參與鍛鍊身心之餘，也能認識新朋友。

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最令陳校長感恩的是有一名14歲少年出席，他猶記得一個多月前，少年的父母一臉無助和無奈前來求助，原來他們一家四口移英後，兒子因為無法適應新環境，加上出現成長困惑，導致長達3個多月拒絕外出和上學，連去超市和返教會都不肯。

▲ 基督教正生會（英國）舉辦羽毛球及籃球賽。（facebook圖片）

陳校長嘗試與少年傾談，亦向家長指出，青年人很需要找到人生方向，就算沒有學業壓力，也需要一些有益身心的群體活動重拾目標和主動性。他特意邀請了少年和爸爸一起參加親子籃球賽，爸爸說兒子從賽事中認識了一些新朋友，開始建立新的社交圈子，慢慢踏出重投生活。

感恩見到他們父子一起出席上周的同樂日，祈願遇上困難的家庭能得到支援和關愛。

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正生書院校長陳兆焯在香港成立正生書院幫助一班邊緣少年，助不少年輕人更生重投社會。太太退休前任職小學校長，兩人育有一名兒子，而兒子很早就已經出國留學，畢業後在英國成為醫生。

太太退休後身體出現了一些小毛病，一家人商量後，希望多點時間相處，所以移居當地一家團聚，同時在2月成立基督教正生會（英國），希望了解香港移民家庭、英國年輕人以及弱勢社群的需要。

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責任編輯︰王明芳