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【食用安全】觀塘街市1蚊10條新鮮魚　專家拆解蝕賣原因

食用安全 13:23 2022/11/04

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觀塘街市1蚊10條新鮮魚，專家拆解蝕賣原因。

1元可以於街市買到什麼?有女網民近日於觀塘順利邨街市便見到有魚檔以「1元」售賣約10條的沙甸魚，儘管售價非常便宜，但質素卻沒有被比下去，目測老闆親自開箱，形容所有魚均十分新鮮，又估計相信是老闆避免浪費才會大益街坊。事件曝光後，有網民質疑是否臭魚；有人則指沙甸魚本身多骨，屬於平價魚，只適合煲湯或油炸；而有街坊則指該店老闆一向慷慨，指大家無需過慮。

最新影片:

有網民日前於facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」以「沒有最平只有更平」為題，指見到順利邨街市有魚檔以「1元份」的價錢賣一種「黃澤小沙丁魚，又稱黃小砂丁，俗名青鱗仔」的小魚。她目測1份有約10條，全部都十分新鮮，起初還以為自己看錯。對於有網民質疑魚的質素，她則留言回應指「唔好諗得甘複雜」，估計是「平價魚賣唔晒掉咗佢好可惜，老闆益街坊」。她又與一眾網民分享食法，指「多骨但好有魚味囉！所以用嚟滾湯就好啲」或「可以鹹鮮可以半煎炸」。

有魚檔以「1元」售賣約10條的沙甸魚。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受Topick訪問時表示，沙甸魚本身雖屬平價魚，一般一斤大約是10多元的售價，因此指這次魚檔以「1元」的價格出售形容十分罕有，估計是疫情下，本地漁民只能將魚獲滯留，檔主來貨太多，才會以蝕本價出銷。他又指從網上相片觀察，該批魚問題不大，亦相當新鮮。

事件曝光後，隨即引起熱議，不少人均紛指「難以置信」，有人亦笑指「膠袋錢都蝕埋」、「啲煤氣仲貴過啲魚」；有網民就擔心魚是否已經變懷，質疑「平到有啲恐怖」、「食唔食得㗎」、「係咪畀貓食」。不過，有該區街坊表示對於「新鮮魚仔1蚊份」早有耳聞，大讚老闆慷慨，指「啲婆婆買得好開心，有啲仲送人添！老闆好好人只收一蚊」。

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責任編輯：羅嘉欣

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