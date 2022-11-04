【照顧者】疑不堪壓力推輪椅妻落海溺斃　81歲丈夫：照顧40年累了

▲ 疑不堪壓力 推輪椅妻落海溺斃 81歲丈夫：照顧40年累了

照顧長期病患的壓力絕非旁人可輕易理解。日本一名81歲老翁，疑不堪長期照顧病患太太壓力，將坐在輪椅的太太，連人帶車推落海致溺斃。該名涉事老翁其後被捕，他承認自己殺死妻子，並稱：並指「我照顧她40年，真的累了。」

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綜合日媒報導，神奈川縣大磯町漁港一名男子，日前到海邊釣魚，赫然發現有人漂浮於水面上，便立即報警。送院後證實該漂浮者失去意識，搶救無效死亡。

死者的兒子隨即主動聯絡警方，稱媽媽藤原照子現年79歲，81歲父親藤原宏已向他坦承，事發日下午5時半許，向家人謊稱要帶妻子散步，然而到達漁港後，將行動不便妻子連同輪椅一起推下海，繼而回家後向兒子坦承一切罪行。

警方隨後拘捕涉案老翁藤原宏，他承認犯案，供稱妻子長年不良於行，一直依賴他一人獨力照顧，故當天心生殺意，將其帶到漁港殺害。並稱：

我照顧她照顧了40年，真的累了。

鄰居其後接受訪問時透露，40多年來，一直也看到死者丈夫每天盡心盡力照顧死者，雖發生悲劇，但他們依舊對藤原宏心生敬意，因為如此無私的精神令人留下深刻印象，更令人感到佩服。該案件仍在進一步調查中。

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責任編輯：羅嘉欣