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【懷孕飲食】美國研究懷孕期間常飲1種飲料　或影響孩子出世後身高

兒童健康 13:15 2022/11/04

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準媽媽為咗bb健康著想，懷孕期間都會好小心飲食。

孕婦懷孕期間，為了胎兒著想會注意飲食，最近美國有研究指出，原來懷孕期間準媽媽飲一種飲料，有可能會影響孩子出世後的身高，而且每日50毫克或半杯就有機會令孩子出世後，於4至8歲時比同齡的小朋友矮2cm，不想孩子比人矮，準媽媽就要忍忍口。

最新影片推介：

《美國醫學會雜誌網絡開放期刊》（JAMA Network Open）於10月31日發布一項研究報告，研究人員分析了2,500位4至8歲兒童身高、體重等的資料，以及他們母親在懷孕期間的飲食習慣，血液中咖啡因和副黃嘌呤的含量。

結果發現，懷孕期間，母體攝取了咖啡因和副黃嘌呤含量低所生的孩子，比懷孕期間不攝入咖啡因的女性所生的孩子矮，即使含量非常低，低於每日200毫克的咖啡因，有喝咖啡的孕婦平均比沒有喝咖啡的孕婦所生的孩子會矮2cm，並持續到兒童期。

不過，研究人員表示暫時還沒有找到懷孕期間喝咖啡令孩子變矮的原因，需要進一步研究找出當中原因。

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責任編輯︰王明芳

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