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【撤銷案件】商人涉企圖強姦獲不提證供起訴　控方指事主情緒困擾無能力作供

社會 12:16 2022/11/04

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商人陳奮（左）。（林育慧攝）

恒大集團前高層陳奮被指涉於一單位企圖強姦1名女子，被控1項企圖強姦罪，原定於12月開審。案件今（4日）於高等法院提訊，控方表示基於案中女事主情緒嚴重困擾，拒絕提及案件及有關痛苦經歷，故無能力作供，控方因此提出不提證供起訴，控罪撤銷，法官頒令撤銷案件。

報稱商人的陳奮（37歲），原被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2021年3月2日在一住宅單位內企圖強姦女子X，原定排期於12月2日在高等法院開審。

案件今於高等法院提訊，控方於庭上指出，事主X沒有任何改善，其情緒嚴重受困擾，極度悲傷，並拒絕談及案件和有關痛苦經歷，無能力作供，控方基於此不提證供起訴，法官因此頒令撤銷案件。

控方反對陳申請訟費，雙方透過書面處理申請，法官稍後頒布訟費申請決定。

法官張慧玲並頒下匿名令，為保障公眾及證人X的利益，頒令任何人不得以任何形透露、發布或報道可能使公眾識別到X的資料或事項，直至另行頒令，違令者可因藐視法庭而被判監及罰款。

法官又指，控方於庭上提及事主X不作供的原因，傳媒可報道有關內容，相信亦不會披露其個人資料，否則公眾會感到「唔知頭唔知路」，讓公眾知道為何突然不被控，否則公眾會認為「無端端告又無端端唔告，咁兒嬉」。控辯雙方亦不反對。

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記者：林育慧

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