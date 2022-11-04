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【防疫措施】酒吧放寬營業時間　業界：剛開始未見成效冀回復7至8成生意

社會 12:17 2022/11/04

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（資料圖片）

政府放寬防疫措施，包括不再限制酒吧在內的處所營業時間，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今早（4日）在電台節目指，放寬剛實施，暫未見成效，但在無營業時間限制下，他期望業界生意可生意額可回復疫情前7至8成

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，疫情以來營業時間限制最影響業界生意，但首日放寬因遇上8號風球，大部份酒吧未有營業，加上不少市民早前萬聖節曾狂歡慶祝，昨晚業界生意仍然較靜，不算有客人逗留很久，料要到周末、即今明兩晚才見到放寬的效果。

他又指，疫情近三年，市民消費模式早已改變，以往酒吧未能營業的時間，可能有很多處所已增設消費姻樂設施，市民對去酒吧是否仍然熱切，仍要有待觀察未來氣氛。世界盃將至，他期望酒吧氣氛會更濃厚，慢慢令大眾重拾疫情前對酒吧的感覺。

梁立仁續指，現時防疫措施剛開始放寬，暫時未見效果，但期望未來在無營業時間限制下，業界生意額可回復疫情前7至8成。不過，他認為，疫情近三年，酒吧業界停頓時間長，要完全恢復也需要較長時間。

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責任編輯：江麗盈

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