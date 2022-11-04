【港人移民】兒子是公屋戶主擬移民無法轉名　憂心留港爸媽隨時冇屋住

▲ 劇集《下流上車族》真實版。

劇集《下流上車族》講述兒子移民，留下老人在港獨居公屋，不要以為只有劇集才有，而其實這個情況真實發生在社會上！有男網民在網上發文求救，指其住公屋的朋友打算移民，但家中的長輩卻要留在香港，由於朋友是戶主，而長輩曾經在年輕時曾申請及購買居屋或無法轉戶，如果轉名不成功，長輩隨時冇屋住！

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該男網民於Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 海達邨 白田邨 富蝶邨 斑蝶樓 恒景樓 皇后山邨 和田邨 菁田邨」發文表示，其居於公屋的朋友打算移民，但家中長輩「唔想走留返係度」，惟由於老人家不是戶主，只有戶籍，而因為老人家年輕時曾申請及購買居屋，或不能轉戶主，求上網發文求救：「咁情況老人可以點做？」

根據房屋署及房委會公營房屋政策，各項資助置業計劃的前業主／聯名業主或前借款人及其配偶，均不合資格申請，但房屋署會特別考慮接納以下情況而又符合其他申請公屋資格的申請：

1）經法庭裁定破產

2）陷入經濟困境以致需領取綜合社會保障援助金

3）家庭環境逆轉，例如離婚、家庭經濟支柱身故等

4）家庭收入銳減，以致難以償還按揭貸款

5）家庭面對健康或個人問題，但嚴重程度不足以令他們符合接受體恤安置資格

帖文隨即引來網民熱烈討論，不少人都批評樓主朋友的做法，「即係老人家唔跟埋移民就無屋住…但後生家人就堅持移民…即係諗住又靠政府幫，又靠政府恩賜給有能力移民的家庭，算唔算係公屋富戶」、「咁不孝嘅仔女」、「留低老人家自己移民 真係好咩…有能力就飛起父母」、「有能力移民嘅仔女，買間私樓畀老人家住咪得囉」

也有網民指出，由於老人家曾申請及購買居屋，無法享受房屋署雙重房屋福利，「即係享受過房署嘅福利。居屋原業主係唔可以做公屋戶主。否則就雙重享受房署嘅福利」、「如果係香港無人照顧到老人家，入老人院應該係唯一選擇」。但也有網民表示有酌情情況，建議直接向房屋署查詢。

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責任編輯︰王明芳