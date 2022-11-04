【日本開關】11月中下旬日本銀杏旺季　精選福岡3大熱點賞太原銀杏森林【內附詳情】

踏入秋冬，除了充滿和風氣息的紅葉美景之外，金光閃閃的銀杏樹景也非常值得一看。11月正是銀杏旺季，到日本賞紅葉之餘，也可以多一個選擇。

銀杏的最佳觀賞期通常在11月中下旬，較長的則會到12月初才進入落葉期。東京、大阪、奈良、北海道各有銀杏景點，而九州的賞銀杏景點，更有「銀杏森林」之稱。

位於福岡南部純樸小鎮廣川町的太原銀杏森林，原本是私人土地，不過由於種植了近百棵銀杏，每當踏入銀杏季節，會換上一大片金黃，壯麗的景象令此景點被冠上「銀杏森林」之名，也令太原銀杏樹被認證為廣川町的代表樹木。

▲ 圖片：福岡縣觀光情報

(1) 太原銀杏

福岡縣內人氣No.1的熱點，約100棵金燦燦的銀杏樹營造的夢幻仙境，這裏的銀杏樹比一般的的較為矮，因此非常方便近距離觀賞和影相。

觀賞期：11月13日－11月25日

地點：福岡縣八女郡広川町久泉1029

交通：西鐵巴士川瀨巴士站下車，乘搭的士約5分鐘到

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▲ 圖片：福岡縣觀光情報

(2) 内野大銀杏

位於福岡縣飯塚市的內野大銀杏，約400年的樹齡及高大雄偉的樹幹令它成為打卡的景點。附近本來還有一棵大銀杏，兩棵銀杏樹一雄一雌，被稱為「夫婦銀杏」。

現在只剩下的一棵大銀杏，亦因長年承受著從山谷吹來的風導致樹幹變形，與周邊的田野風光相映別有一番新氣象，在秋天時披上金衣的模樣，依然令人嘆為觀止。

▲ 圖片：福岡縣觀光情報

觀賞期：11月下旬－12初

地址：飯塚市内野3211

交通：從JR筑前內野站徒步約10分鐘

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(3) 雷神社公孫樹

位在福岡縣雷山上的雷神社，以神社石階旁據說年齡超過900歲的銀杏樹「公孫樹」聞名，每到11月中旬的賞期，轉為金黃色的銀杏樹映襯著一旁的楓紅，附近還有兩棵巨大的觀音杉，紅黃點綴整個境內更添古色古香，秋分氣色是靜謐莊嚴的山中秘境景點。喜歡古木與秋季銀杏美景的人，千萬不可錯過。

▲ 圖片：福岡縣觀光情報

觀賞期：11月中旬

地點：糸島市前原雷山

交通：從JR筑前前原站乘坐的士約20分鐘車程

記者：李越樺