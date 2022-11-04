【內有洋蔥】港女長放男友骨灰家中5年　整理遺物發現一物極傷感：準備單身一世

▲ 有網民日前分享求學時期一段傷感的戀愛故事，悲傷洋蔥程度媲美電視劇情節。

中學純真的校園戀愛令人難忘，有網民日前分享求學時期一段傷感的戀愛故事，悲傷洋蔥程度媲美電視劇情節，引發不少網民關注。據該名女網民憶述，她的男友是在中學時認識，考完DSE後一起升讀同間大學，遺憾是男友患上末期肺癌，最終不治，並在女網民面前離世。女網民事後把男友的骨灰長放家中，並在整理遺物時發現一樣物品，引發她無限聯想。

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有女網民周三（2日）在網上討論區「Dcard」以《男朋友死喺我面前》為題撰寫長文，先介紹這名令她難忘的男友：

其實都未正式告白/表示，只係曖昧左好耐既對象，但已經默認左係情侶

事主憶述，男友是在中學時期認識：「佢份人好惡，但我就係鍾意佢本身靚仔+惡得黎又帶少少關心，例如會因為我唔識珍惜自己/自卑而嬲」。事主又指，男友會在她生日時偷偷送禮物給她，但不准她提起禮物，而她講多謝，男友就會臉紅害羞，令事主覺得男友很可愛。

直到事主跟男友升上同一間大學，事主發現男友考DSE時期已經常咳嗽、氣喘，原以為是壓力大跟肺癆所致，考試完結後再去檢查，才知道是肺癌末期。

男友在做完數次手術後，發現癌細胞有擴散跡象，化療過程很辛苦，而他也曾發脾氣要求分手，又向事主稱：「反正遲早都要分，點解唔早d分」。同時，男友又會經常催促她探病，為她遲到而生氣，令事主覺得男友是害怕被嫌棄，才主動提出分手，事主因而更感心痛。

直到冬天，男友說話已有氣無力、胃口全失。由於他是孤兒，醫藥錢都是由事主跟男友湊錢支付。事主其後甚至發現，男友原來一早已簽署放棄搶救的同意書，原因是醫藥費很貴，不想浪費金錢。

然後，男友病情急速惡化，經過兩個星期已急轉直下，一日要睡20個小時，吃飯時混混沌沌，治療期間也相當辛苦。到最後彌留時期，事主一直陪伴在側，而因男友不肯插喉入ICU，在用鼻管的情形下仍能說話：

佢突然間講左一句：「好X樣衰啊，喊條X咩。」我以為佢會冇事，嗰下即刻破涕為笑。之後佢打開個口想講嘢，但已經出唔到聲，都可能係我聽唔到。擘大隻眼走左……

醫護都冇做嘢，留d時間比我同佢最後相處，見到佢有流眼淚，唔知係咪佢一直忍住，定係人死左之後肌肉放鬆就一定會流

而事隔5年後，事主已差不多25歲，仍經常發夢，夢見男友，想起他最後的容顏令事主更傷感：

聽唔到佢最後一句係我既遺憾，好難move on，見到電影/劇有人病死我都會勁sad（人地起碼講完我愛你先笑住合埋眼，但我既lover唔係，嗰下佢冇表情，眼都冇合埋，呢個位最trigger到我）

點擊睇事主憶述之後經過：

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帖文也引來不少網民熱烈留言，紛紛安慰事主：

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責任編輯：羅嘉欣