響應何詩蓓呼籲 從小養成健康生活習慣

▲ 何詩蓓呼籲從小養成健康生活習慣。

剛歡度25歲生辰的世界游泳冠軍何詩蓓對於健康生活及強健體魄自有一番領悟，她表示：「我自小從運動獲得很大樂趣，亦令我體會到強健體格是非常重要。想活得健康，就要從小養成良好生活習慣。」並呼籲全港小學參加「AIA健康校園計劃」：「『AIA健康校園計劃』從多方面推動小學生實踐健康生活，是一個很有意義的活動，值得學校參與！」

「AIA健康校園計劃」為全港小學老師提供由專家撰寫的一系列免費教學資源，涵蓋健康飲食、動感生活、心理健康和健康與可持續發展四大主題，當中包括課堂投影片、簡報、短片和活動工作紙，便利老師將這些課題融入現有教學進度，歡迎老師登入 ahs.aia.com/hk/zh 免費下載。與此同時，計劃鼓勵學校自行籌劃及實踐打造健康校園的計劃，通過參加「AIA健康校園挑戰賽」，分享計劃內容及成果，優勝及入圍學校有機會獲得合共5萬美元的獎品。

「AIA健康校園挑戰賽」更邀請到城內享負盛名的星級專家組成評審團，成員包括（依英文姓名序）：香港精神科醫學院副院長（常務）暨香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡醫生、友邦香港及澳門市場及業務策劃總監蔡明雄先生、一口田慈善教育基金教育及兒童發展顧問梁麗美校長、教育及升學專家梁永樂先生及一口田慈善教育基金總幹事冼康正先生。

報名方法非常簡單，小學老師及校長只須於截止日期2023年1月27日(下午5時)前，登入 ahs.aia.com/hk/zh「AIA健康校園計劃」網站填寫簡單表格，分享學校在打造健康校園方面的舉措及成果，即可參加。所有參賽學校皆會獲發證書，被評審團選中的1間優勝學校及3間入圍學校可獲總值5萬美元的豐富獎品。