【恩愛夫妻】林芊妤與老公同確診　Coffee居家隔離做雙人瑜伽親吻放閃

▲ Coffee與老公一同確診，居家隔離期間做雙人瑜伽放閃。

相信不少爸媽確診時，都曾送走孩子到長輩家，變相二人世界，當時你又點過呢？林芊妤（Coffee）老公近日從外國公幹回來後中招，便安排兒子和工人姐姐留在親人住所。兩夫妻居家隔離期間終於可以二人世界，更大玩高難度雙人瑜伽放閃。

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Coffee在IG分享照片並發文表示，上星期才跟老公說，覺得自己需要休息一下，怎料翌日老公確診。「老公從外國公幹回來後，告訴我『他中了...』，幸好前一晚彥彥和姐姐都不在家，所以叫他們留在家人住所暫時別回來。」

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她留在家中照顧老公，雖然這星期十分想念兒子，還經常發夢夢見他，但回想起這4年來，也沒有跟老公二人獨處那麼長的時間，都是一個契機增進夫妻關係，更確立對方是終身伴侶。

這星期的24小時相處，令我又更肯定他是我想要走到最後的人。我們的相處也太自在了，無論發生什麼事，感覺有他在身邊也是快樂的。

在居家隔離期間，Coffee兩夫妻挑戰雙人瑜伽打發時間，更提議網民可嘗試挑戰，「在IG看到一些雙人瑜伽動作，捉了他跟我玩，他也是挺合作的，大家想跟另一半挑戰一下嗎？」從相片可見，Coffee在老公身上做出多個高難度瑜伽動作，最後更來個深情一吻，睇到網民直呼︰「好sweet，好閃呀喂」！

▲ Coffee一家三口好幸福。（IG圖片）

網民紛紛留言指睇相都覺得好幸福，「你哋好登對，幸福滿滿」、「難度非常高，非常合拍」、「好靚呀又sweet，原來可以咁樣雙人瑜珈，不過要搵一個有強而有力嘅臂彎」、「我睇呢個post睇到眼濕濕，因為覺得你哋好有愛，雙方仲要毫無保留表現出來，等對方完全感受到」。

輕症沒有發燒似傷風

由於Coffee的原文沒有提及自己有否確診，有網民留言詢問，Coffee都有大方回覆承認一同確診，但沒有發燒，形容「好似傷風咁普通」，現已康復。

係呀，不過而家已經好返啦。但係我哋會過多幾日先見個仔，安全啲。

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喜歡與老公相處自在

Coffee與任職豐隆銀行的澳洲籍大馬華人翟志榮於2018年宣布結婚，同時宣布懷孕4個月。Coffee曾拍片自爆老公的求婚過程好求其，更批評是「最差」，但老公在生活上一些細節令她感動，如二人看戲時，老公就算凍都會借外套給她不會取回；懷孕期間老公又會幫她抬行李箱等。

Coffee喜歡與老公相處自在，互相包容對方的缺點，她曾大爆老公經常放屁、老公反爆她經常不沖廁。Coffee稱在一段夫妻關係中，雙方未必百分之百了解對方，也未必能完全認同對方所有看法，當相處時間久了，雙方的熱情會冷卻，必須互相體諒，多留意對方的優點。

站在對方的角度想多一步，接納對方的真實，多去留意對方的優點，而真實的生活本來就是沉悶沒趣，找到一位願意跟自己無聊過日子，接受你的個性和缺點，其實也是很難得的對嗎？

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責任編輯︰林綺玲