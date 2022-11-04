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【小兒咳嗽】2歲女童久咳未癒求醫揭真相　抽出濃痰疑半年前飲珍奶惹禍

兒童健康 13:11 2022/11/04

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一名2歲女童久咳未癒，與她半年前飲珍珠奶茶有關。

一旦小朋友出現病痛，家長要持續觀察，如發現有任何不妥宜盡早求醫。內地一名2歲女童因久咳未癒而求診，醫生懷疑她的支氣管有異物，結果抽出大堆濃痰，與女童半年前飲珍珠奶茶有關。

綜合內地傳媒報道，陝西西安一名2歲女童半年前飲珍珠奶茶曾被嗆到，自此她每逢吃到較硬的東西就會咳嗽。近一個月來她咳嗽情況愈來愈嚴重，家長因而帶她看醫生。醫生檢查後，懷疑女童的支氣管可能有異物，再深入發現她的氣管壁黏膜十分粗糙，紅腫明顯，而且右肺中間支有大量白色黏稠分泌物。

最新影片︰

珍珠奶茶碎屑成感染源

醫生為女童進行支氣管肺泡灌洗治療，最終洗出3管濃稠的乳酪色痰絮。醫生指出，不排除與珍珠奶茶裡的碎屑有關，如果孩子咳不出碎屑，碎屑就會變成一個隱性的感染源，容易出現反覆感染及炎症，導致孩子咳嗽、呼吸不暢等。

此外，醫生建議盡量避免讓2歲以下的孩子喝奶茶，以及食用瓜子、花生、核桃等堅果，因為孩子的吞咽反射還不是很協調，這些硬質食物碎屑容易掉落到氣管裡。至於3歲以上的孩子吃東西時不宜說話，坐車時更應避免進食，以免氣管嗆入異物。

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止咳潤肺湯水推介

秋冬天氣轉涼，小朋友容易患上咳嗽、呼吸道疾病等。養生湯水專家張佩芳（芳姐）曾在個人網誌分享一款美味又有益的湯水——紅蘿蔔馬蹄麥冬水，材料及做法簡易，對小兒肺熱或肺燥咳嗽、煩躁不安者均有幫助。

【功效】
馬蹄能清熱生津、開胃消食、潤燥化痰及清音明目，適合熱病口渴、咽喉腫痛、口瘡目赤及燥熱咳嗽等病。

【材料】
紅蘿蔔 1個
馬蹄 6粒
麥冬 1湯匙

【方法】
1. 先將紅蘿蔔去皮及切片。
2. 再將馬蹄去皮、麥冬浸洗。
3. 將所有材料放入煲內。
4. 用5碗水煮45分鐘即可供服。

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責任編輯︰王明芳

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