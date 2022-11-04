【電話騙案】九旬翁墮電騙失款3萬　兩騙徒上門收錢當場就捕

▲ (曾秋文攝)

屯門警區刑事支援隊主管霍靉琳督察表示，早前一名91歲老翁報案指，接獲懷疑是「猜猜我是誰」的騙徒來電，對方冒充是孫仔的朋友，表示其孫兒干犯刑事案件，急需3萬元保釋金，其後騙徒更苛索更多騙款。警方接報後到事主住所埋伏，並在日前(2日)下午拘捕兩名上門收取騙款的騙徒。



屯門警區刑事支援隊接手調查，懷疑有詐騙集團針對區內長者，於是進行深入調查及收集情報。同日下午，騙徒再次致電受害人並要求繳交更多保釋金。屯門警區刑事部聯同及屯門分區特遣隊人員在屯門區採取行動，拘捕一名21歲姓甘本地男子及一名20歲姓方本地男子，報稱無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。所有被捕男子現正被扣留調查。行動中，人員檢獲六部手提電話及懷疑疑犯案發時身穿的衣物。



警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：余思嵐、曾秋文