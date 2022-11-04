【全民造星V】首設海外面試　AK+Lokman+Dee+肥仔出國揀卒

▲ 楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、梁業（肥仔）和何啟華（Dee）為造星星探。

ViuTV選秀節目《全民造星》系列為電視台的皇牌節目，今年ViuTV將舉辦《全民造星V》並於香港、溫哥華、吉隆坡 三地同步招募，希望育成世一男偶像。

造星星探MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong）會遠赴溫哥華，而ERROR正副隊長梁業（肥仔）和何啟華（Dee）則會親赴吉隆坡揀卒，發掘有潛質參賽者於《全民造星 V》舞台上一較高下。

【MIRROR演唱會】意外無阻舉辦《全民造星V》舉行？ 《War of Dance》被抽起

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《造星V》年尾面試

ViuTV於FB發帖文寫道：

【全民造星V】花姐拒絕當《全民造星V》監製 MIRROR+ERROR正副隊長海外招可造之材

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首設海外揀卒

《全民造星 V》招募網站內表示節目會於香港、溫哥華、吉隆坡 三地同步招募，根據《全民造星》的意義就是提供機會讓年輕人追夢，永不放棄，夢想不分界限。而舉辦《全民造星 V》的目的就是讓海外年輕人有機會與香港年輕人一齊追逐夢想。

《全民造星 V》今屆增設溫哥華及吉隆坡兩個海外面試地點，歡迎海外朋友報名參加。

造星星探Lokman和AK將遠赴溫哥華、Dee和肥仔親赴吉隆坡揀卒，走入當地電視台、製作公司、音樂學校及表演場地等不同地方，發掘有潛質參賽者進行面試、初選，選出出線代表在《全民造星 V》舞台上一較高下。