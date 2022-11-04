【全民造星V】首設海外面試 AK+Lokman+Dee+肥仔出國揀卒
ViuTV選秀節目《全民造星》系列為電視台的皇牌節目，今年ViuTV將舉辦《全民造星V》並於香港、溫哥華、吉隆坡 三地同步招募，希望育成世一男偶像。
造星星探MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman）和江𤒹生（Anson Kong）會遠赴溫哥華，而ERROR正副隊長梁業（肥仔）和何啟華（Dee）則會親赴吉隆坡揀卒，發掘有潛質參賽者於《全民造星 V》舞台上一較高下。
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《造星V》年尾面試
ViuTV於FB發帖文寫道：
【《全民造星V》12月 面試正式開始！記得留意！】
12月起《全民造星V》將會開始進行面試！
提提報咗名嘅各位，無論係喺香港、馬來西亞定係加拿大，
都要留意住電話，我哋會開始聯絡你，安排面試！Are you ready？
而未報名嘅你如果仲想報，記得要把握最後機會💪：https://event.viu.tv/kingmaker5
#全民造星V #全民神人前傳我親手造星
#已報名唔駛再報名
#未報名可把握最後機會
#留意工作人員通知面試
#工作人員不會要求套取銀行戶口號碼
#練好面試演出
#未來半年會好唔得閒
*《全民造星V》參賽者招募活動受條款及條件約束。
參加條款及條件請參閱︰http://www.viu.tv/event-terms-condition
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首設海外揀卒
《全民造星 V》招募網站內表示節目會於香港、溫哥華、吉隆坡 三地同步招募，根據《全民造星》的意義就是提供機會讓年輕人追夢，永不放棄，夢想不分界限。而舉辦《全民造星 V》的目的就是讓海外年輕人有機會與香港年輕人一齊追逐夢想。
《全民造星 V》今屆增設溫哥華及吉隆坡兩個海外面試地點，歡迎海外朋友報名參加。
造星星探Lokman和AK將遠赴溫哥華、Dee和肥仔親赴吉隆坡揀卒，走入當地電視台、製作公司、音樂學校及表演場地等不同地方，發掘有潛質參賽者進行面試、初選，選出出線代表在《全民造星 V》舞台上一較高下。
撰文 : TOPick柴犬出動