【行為失當】涉濫發及盜竊藥物　伊院醫生被控4罪准保釋候訊

▲ 被告李志良准保釋候訊。（陳曉欣攝）

伊利沙伯醫院耳鼻喉科副顧問醫生，涉在2015至2020年期間，向家人及病人濫開總值約1.5萬元的逾千樽咳藥水及逾400粒受管制藥物，並偷取有關藥物自用。該醫生被廉署起訴2項公職人員行為失當罪及2項盜竊罪，今（4日）於西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案押後至12月8日再訊，以準備文件轉介至區域法院，被告准以2萬元保釋候訊。

被告李志良（47歲，醫院管理局副顧問醫生），被控2項公職人員行為失當罪及2項盜竊罪。

2項公職人員行為失當罪指，被告身為公職人員，於2015年3月至2020年9月期間，沒有合理辯解或理由，藉下列作為而故意及蓄意作出不當行為：即致使診症預約看來是由病人譚可璣、熊瑞雲、BARREDO Genalyn Arabaca、MUSYAPATUN Hasanah-Munasik、李劍明、李志偉、李恩浩和李恩樂作出、在有關病人沒有應診或求診的情況下，向有關病人處方兩種名為 Actifed Compound Linctus 及 Methylphenidate HcL 的受管制藥物、致使醫院職員向被告配發有關藥物，以及保留有關藥物作私自保存或處置。

以及於2016年4月至2020年8月期間，在醫院病人李衍慧、梁衛芳及朱淑嫻向被告求診後，向有關病人處方劑量屬高於必需劑量的兩種名為 Actifed Compound Linctus 及Methylphenidate HCL 的受管制藥物，要求或致使有關病人將過量處方的藥物退還被告、保留過量處方的藥物作私自保存或處置，以及未有將過量處方的藥物退還醫管局。

2項盜竊罪指，被告於2015年3月至2020年9月及2016年4月至2020年8月期間，在香港偷取屬於醫管局的財物，即合共1,021瓶120毫升的 Actifed Compound Linctus 及413片每片10毫克的 Methylphenidate HCL，總值約14,691元。

被告暫毋須答辯，控方申請押後以準備文件轉介至區域法院，不反對被告保釋。裁判官將案件押後至12月8日再訊，批准被告以2萬元保釋，其間不得離港或騷擾控方證人。

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記者：陳曉欣