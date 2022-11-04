張振朗拍廣告狂騷肌 　揾真銀儲錢養「三奶」

▲ 張振朗拍廣告搵真銀。

張振朗近任大型健康產品代言人，此品牌過往的代言人一直由女性擔任，包括毛姐毛舜筠和胡定欣等，今次合作可說是品牌的突破，因此振朗感高興。



他同時坦言是次拍攝要演繹都市男性的艱辛與挑戰並沒太大難度，因入行前都有做過不同工作，深明打工仔之苦。

振朗提到自己踏入3字頭後，活力明顯較年輕時下降，連放工去做運動都唔願去，知道是時候要照顧好自己身體。為廣告畫面更有可觀性，他特意花一個月時間操Fit上陣，狀態fit到爆。

靠運動飲食保養

張振朗認同現今男性挑戰越來越大，除了要面對繁忙的工作，放工後又要執屋，仲要執好自己「副偈」，挑戰好多好大，久而久之忘記照顧自己健康，導致身體越來越差。

張振朗最近愛上跑步：「剛開始跑步呢個新興趣，無奈要經常捱夜拍劇，無可能日日跑到。所以我多咗個新習慣，每朝起身食2粒五色靈芝，比較忙同免疫差嗰時會食4粒添，touchwood 都真係無乜點病。」

揾真銀儲錢包「三奶」



男人都愛車，張振朗除有一架「大婆」四驅車外，後於2020年購入價值10多萬港元的「二奶」懷舊電單車。

雖然銀包大出血，但自此迷上了「男人的浪漫」。是次擔任代言人揾真銀，有望再「出血」包「三奶」。

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