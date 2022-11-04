【偷拍判刑】涉偷拍女同事裙底　入境處主任認罪判服務令200小時

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47歲高級入境事務主任涉稱不懂使用公司電腦系統，要求女下屬進入其辦公室指導，暗中偷拍對方裙底。涉案入境主任早前承認1項非法拍攝或觀察私密部位罪，今（4日）於西九龍裁判法院被判200小時社會服務令。裁判官指案情嚴重，但考慮被告有悔意，相信其當時衝動犯案，給予機會不判監。

被告羅懿誠（47歲，高級入境事務主任），被控於2022年2月10日，在香港國際機場1號客運大樓第7層（禁區）南離境大堂入境事務處辦公室內，操作1部手提電話，有意圖而從X的衣服下方拍攝其私密部位。

裁判官判刑時指，被告於工作期間非禮下屬，案情嚴重，但考慮到被告有悔意，相信其當時衝動犯案。此外，被告手機沒被搜出相關影像，案發後辭去從事20年的工作，並尋求輔導，重犯機會微，故給予機會不予以判監。裁判官續指，雖然感化報告正面，但不足以反映罪責，遂判處200小時社會服務令。

案情指，案發當天女事主X的直屬上司休假，被告暫代X的上司一天。被告詢問X有關公司更表系統事宜，要求X進入房間教導。X當天身穿制服，裙的長度為膝上2吋。

X彎腰使用電腦示範，被告則坐在X後方。X講解時留意到被告心不在焉，所坐的位置根本看不到螢幕的示範，後來更發現被告在文件夾下伸出手機，放在她的膝蓋約3吋距離，故認為被告偷拍她。X最後借故離開房間，將事情告知男友及同事。警誡下被告承認X曾進他的辦公室，但對其他問題一律沒有回應。

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記者：陳曉欣