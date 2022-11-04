【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】

▲ 11月14日起入境日本會改用Visit Japan Web。（資料圖片）

各位準備「返鄉下」的遊日人士留意，之前入境時需要用的MySOS應用程式將於11月14日停用，改為以線上入境服務Visit Japan Web作登記，以作檢疫、入境審查及海關申報，入境前可預先在網上登記，免得抵達時才做浪費時間。

▲ 11月14日起入境日本將使用Visit Japan Web取代MySOS App。（相片來源：Visit Japan Web）

Visit Japan Web可在手機上辦理入境手續，不用再填紙本，可使用的機場為成田國際機場、羽田機場、關西國際機場、中部國際機場、福岡機場、新千歲機場。現時繁體中文版已上線，以手機或電腦進入Visit Japan Web網站，即有建立及登入帳號的版面。

第一步︰

為填寫登錄使用者本人的資料，包括填寫姓名、出生日期、國籍、性別及護照號碼，完成後可填寫同行家人的資料。

▲ 首先登錄本人及家人的個人資料。（相片來源：Visit Japan Web）

第二步︰

為登錄「入境、回國預定」，填寫旅行名稱、抵達日本的預定日期、搭乘航班的航空公司名稱與航班號。然後填上日本的聯絡處的地址，可填上住宿處或入住酒店名稱，亦需要一個在日本國內可連絡的電話號碼。

▲ 之後登錄入境及回國資料。（相片來源：Visit Japan Web）

第三步︰

成功登錄後，可進行檢疫手續、入境審查準備及海關申報準備。有護照、WEB 網路提問表、疫苗接種證明書及出國前72小時以內的檢測結果證明書4項需要填寫。

▲ 外國人入境紀錄需填寫入境資訊，如目的及抵達航班號等。（相片來源：Visit Japan Web）

首先要用相機拍下護照個人資料頁，WEB網路提問表類似健康申報，需回答有沒有發燒、身體狀況等問題。之後是疫苗接種證明，需填寫接種日期及上載證明書。

如沒有打齊針，亦可選擇提交「出國前72小時以內的檢測結果證明書」，完成後需要等候審查結束後才能生效。

▲ 檢疫手續事前登錄需上載疫苗證明書等。（相片來源：Visit Japan Web）

之後要填外國人入境記錄，包括入境目的、抵達航班號、預定停留時間等，完成後可獲得入境審查的QR碼。

最後是海關申報，需申報攜帶的物品，另獲得海關的QR碼，做完這3個步驟後即完成，抵達後可出示QR碼過關。如怕在機場不能上網，可以下線狀態使用 Visit Japan Web 時，但必須先安裝軟體。

▲ 最後獲得兩個QR碼供入境時使用。（相片來源：Visit Japan Web）

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記者：張頌婷