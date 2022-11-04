【全能司儀選拔大賽2022】蔡國威被嫌亞視味濃　黃建東遭諷「六樓搲撈王」

▲ 蔡國威與黃建東同是耕耘多年的藝人。

由鄭裕玲、林盛斌（阿Bob）及陸浩明主持的《全能司儀選拔大賽2022》昨晚（11女3日）首播，當中49歲蔡國威於2016年過檔TVB，不過威仔似乎未能「洗底」成功，至今仍然被幕後人員嫌「亞視味濃」。

另外，以30歲高齡入行的黃建東，自爆被封為「6樓搲撈王」，更曾因而感自責。

【全能司儀選拔大賽】「六合彩之子」蔡國威曾懷疑人生 梁珈詠堅持22年等一個機會

▲ 蔡國威獲不少觀眾支持。

負評測試考EQ

《全能司儀選拔大賽2022》節目組選出5男5女參賽者，當中包括吳天佑、黃耀英、蔡國威、鞏姿希、王鎮泉、吳紫韻、梁菁琳、黃頌明、黃建東及梁珈詠，爭奪台慶夜兩大司儀席位。

昨晚首集播出的首集，第一個考驗為「負評測試」，參賽者需個別待在一個類似密室的地方，面對50名幕後工作人員的「負評Hashtag」，之後布幕一拉開，參賽者便需即時應付現場50名觀眾面對面最赤裸最直接的評價，對應變能力及情商均是極大考驗。

蔡國威（威仔）面對的幕後負面批評為「冇壓台感」、「輸身高」及「亞視味濃」等，對此現場即有觀眾為威仔打氣及平反：「亞視味濃唔係問題，亞視好多好好嘅藝人都喺無綫。」

而且全場觀眾最後更大叫「威威加油」，令威仔一度感動至眼濕濕。威仔即感觸謂：「TVB有咁多藝人，佢哋好多都好勁，如果畀到機會佢哋，佢哋可能都會畀到驚喜你。」

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蔡國威梁珈詠晉級

另外，梁珈詠坦言自己主持資歷較淺，入行22年的她並以「堅持論」打動現場觀眾，珈詠又喊又笑謂：「今次參加呢個比賽我都需要好大勇氣，我入咗行22年喇，我唔堅持我唔會企喺度。」

蔡國威及梁珈詠，獲現場觀眾一面倒支持，據知二人齊齊以「50個 Likes」滿分成績晉身第二輪考驗。

▲ 「六合彩之子」蔡國威效力亞視多年。

黃建東「高齡」入行

至於黃建東雖然入行只有11年時間，但由於他以30歲高齡入行，所以他才努力抓緊每個自薦機會，更因而獲封「6樓搲撈王」。

黃建東眼濕濕說：「通常啲人都唔會好想用我，所以我好多時候坐咗喺屋企等。如果話我18歲入行，我唔介意坐喺屋企慢慢等，其實我好憎行上去（6樓），我覺得好尷尬，講真我一啲都唔好受，點解黃建東仲要咁樣呢，我真係好渣呀！我咁廢嘅點解？」

昨晚節目除有刺激的「負評」部分，還有不少「洋蔥」位。除了珈詠，鞏姿希、黃頌明、吳天佑先後落淚哽咽。

2018年入圍港姐鞏姿希（Krystl）在主持阿Bob提問下，坦承今年年頭情緒病復發，並強忍淚水謂：「上年開始唔舒服，今年年頭我嘅抑鬱同驚恐症好明顯咁返咗嚟，我曾經好唔開心，每日起身都喺度諗：『點解我未死？』」

面對「太過性感」、「有懶音」及「花瓶」等負評，Krystl選擇正面面對：「觀眾鼓勵你或者話你唔好都好，其實都係畀緊機會你進步。」

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黃頌明當場落淚

在2012年演藝學院畢業生黃頌明（小明），近年開始轉戰主持界，並經常為TVB特賣場直播賣貨。雖然小明每次直播表現十足十開心果，但原來是有苦自己知。

小明落淚謂：「其實我好掙扎，因為每次開直播，尤其係一開始嘅時候，係會有相當多嘅Haters攻擊我……每一個人都會想睇你嘅人喜歡自己，但我知道係唔可以要求每一個人都喜歡自己，我只可以為喜歡我嘅人繼續做得更好。」

小明更大拋勵志Bite：「觀眾係殘酷，但觀眾亦都係誠實嘅。你唔可以要世界都喜歡你，但你有權做一個愈嚟愈好嘅人！」

▲ 黃頌明覺得演員嘅基礎，有助佢成為一位更好嘅主持。

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