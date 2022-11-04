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【窺淫罪】小型無人機中區飛行拍攝逾20條不雅影片　26歲男子被捕

社會 13:13 2022/11/04

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(資料圖片)

警方10月9日接獲一名市民報案，指其同日下午在中區法院道拾獲一架已撞毁的小型無人機。警員接報到場，經初步調查，相信該小型無人機於夜間飛行及因撞向建築物而墜毁。人員懷疑有人涉嫌危險操作無人機，遂展開調查。

調查顯示，該小型無人機內存超過20條不雅影片，主要針對住宅或酒店內的人士拍攝。

中區警區人員經深入調查後，今日（4日）上午在黃大仙區一住所單位內拘捕一名26歲姓吳本地男子，涉嫌窺淫。行動中，警員在該單位內再搜獲一架懷疑與案有關的小型無人機及小型無人機搖控器。案件交由中區警區刑事調查隊第二隊跟進。該名被捕男子現正被扣留調查。

是次為警方首次就有人利用無人機進行窺淫有關罪行作出拘捕。警方提醒，窺淫罪乃嚴重罪行，根據香港法例第200章刑事罪行條例，一經定罪可以被判處監禁五年。而發布源自窺淫所得的私密影像同樣犯法，一經定罪，可以被判處監禁五年。

警方重申，小型無人機令（香港法例第448G章）已於2022年6月1日生效。有關小型無人機令的罪行，一經定罪，可以被判處監禁兩年及罰款10萬元。市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐

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