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【危駕判囚】涉駕洗街車撞巴士致24人傷　司機認危駕罪判監16個月

社會 13:19 2022/11/04

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65歲司機涉駕駛食環署外判洗街車撞向九巴，造成24人受傷。（林宇翔攝）

65歲司機涉駕駛食環署外判洗街車，在深水埗桂林街與元州街交界下坡，撞向九巴右面車身，造成24人受傷，其中1人頭部受傷及失憶。涉案司機早前經審訊後被裁定1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪受審，今（4日）在區域法院被判監16個月。法官判刑時指，被告在明知交通繁忙及未有迫切性下，沿斜路駕駛重型車輛向下駛，所造成的受傷人數遠超案例。

被告王國平（66歲）早前否認1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，控罪指，被告於2020年9月12日危險駕駛，引致陳玉嬋和劉惠群身體受嚴重傷害。

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法官判刑時時，本案雖未有超速或醉駕等加刑因素，但亦有嚴重之處。法官指，被告作為職業司機，在明知交通繁忙及未有迫切性下，沿斜路駕駛重型車輛向下駛，其間未有減速，使車輛超出停車範圍，最終攔腰撞向雙層巴士，被告所造成的受傷人數遠超案例。

法官以18個月為量刑起點，考慮到被告沒有案底及紀錄良好，酌情減刑2個月，將被告判監16個月。

案情指，當日下午4時許，被告和清潔工李鳳兒等人於桂林街登上洗街車，李聽見被告突然大叫，隨後洗街車撞向1輛九巴。事故導致李鳳兒和23名5至85歲的九巴乘客受傷，其中女乘客陳玉嬋（53歲）下骶骨骨折、劉惠群（44歲）更一度失去知覺和失憶，而且右鎖骨骨折。劉現時完全康復，陳則需要覆診。

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記者：梁錦麟

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