【非禮孫女】涉非禮孫女8旬保安3罪成立　法官指利用關係涉違反誠信

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八旬保安涉於孫女4歲、9歲及10歲時，乘妻子外出後涉撫摸孫女下體及胸部等部位及舌吻她。涉案保安早前於區域法院否認3項猥褻侵犯罪，經審訊後，今（4日）被裁定全數罪成。法官指，被告作為祖父應照顧孫女，卻利用關係侵犯孫女，涉違反誠信，另將被告還押至12月16日判刑，其間索取事主創傷報告。



被告T.S.H. （81歲，退休人士），早前否認3項猥褻侵犯罪受審。控罪指，被告於2013年1月至2018年7月三度猥褻侵犯事主X。

法官裁決時指，辯方早前指出X先稱不熟悉被告身形，及後又能清晰描述被告身形，法官指，X只是不熟悉被告樣貌，故說法未有矛盾。

法官又指，X進行錄影會面及作供時年僅13及14歲，從X於庭上表現可見其表現緊張。辯方在盤問時的問題較錄影會面的問題仔細，使X回想當時的細節，因此法官不認為X在庭上加插細節，X亦只是細化事件的枝節，非強化當中內容。

法官指，雖然X透露與家人關係欠佳，但X亦不憎恨祖母，並提及祖母亦關心她。X承認當時有反叛心理，可見X持平描述事件。法官又指，若X打算誣蔑被告，涉案指控應只針對被告，不會涉及其他人，故肯定X未有作假證供，裁定X為誠實可靠證人。法官另裁定被告每項控罪屬有意為之，遂裁定被告3項猥褻侵犯罪成。

辯方求情時指，被告於本案中未有以性器官直接接觸，不涉及性病傳染，非同類案件中最嚴重。辯方又指，被告現年81歲，面對牢獄之災會較年青人難受。

法官聞言指「佢唔犯咪唔洗坐囉」，法官再指，被告作為祖父應照顧孫女，卻利用關係侵犯孫女，涉違反誠信，法庭應在判刑時作考慮。法官遂將被告還押至12月16日判刑，其間索取事主創傷報告。

控方案情指，被告是X祖父。2013年1月至3月的某日，被告趁當時4歲的X睡覺時，撫摸X的下體及胸部，再伸手入X的衣服內撫摸。及至2018年3月至7月的某日，被告着當時約9歲的X面向他，其後再摟著撫摸及舌吻X。

控方續指，及至2018年7月1日至18日的某日，X的祖母外出晨運時，被告乘當時10歲的X睡覺時撫摸她的下體、大腿內側及胸部。由於單位細小，X無處睡覺，所以未有逃走。祖母得知X向身處內地的父母，提及遭被告侵犯後大怒，斥責X誣告被告，強迫X道歉，否則不准X來港。由於X的父母希望她能留在香港，X只能向被告道歉，X的父母亦跪下來向被告道歉。

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記者：梁錦麟