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【著數優惠】Logitech周年感謝祭　閃購+折上折+優惠低至6折【內附連結】

休閒消費 13:20 2022/11/04

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Logitech推出周年感謝祭，優惠低至6折。（品牌提供）

Logitech由即日起至11月27日期間舉行全年至抵周年感謝祭，會於官方網店LogitechClub及全線體驗店推出一連串優惠，全場貨品最高低至6折。

第一激優惠：閃購星期一及四

為慶祝Logitech 41周年，即日起至11月27日期間，逢周一及周四8pm，官網LogitechClub將推出每日限量震撼價$41元快閃優惠，包括G813 LIGHTSYNC RGB 機械鍵盤、P710E 流動擴音麥克風、YETI NANO USB錄音咪、G413 背光機械遊戲鍵盤、Logitech X Dustykid 聯乘版 Pebble M350及M337 無線藍牙滑鼠，每日每款限量一件。

第一激優惠：閃購星期一及四

第二激優惠：折上折優惠

購買指定人氣網紅推介產品兩件即可獲得額外95折。折上折優惠包括多款旗艦產品，如文書系列的MX Master 3S 高階靜音智能滑鼠、MX Anywhere 3 高階無線滑鼠、MX Keys 高階無線鍵盤、MX Mechanical 高階無線機械鍵盤等，電競系列則包括G913 LIGHTSPEED 無線 RGB 機械鍵盤、PRO X SUPERLIGHT 超輕型滑鼠、G923 TRUEFORCE 賽車方向盤等。

第二激優惠：折上折優惠

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第三激優惠：送限量精美禮品

以單一發票購物滿$1,688，即限量送 Targus 4位防雷連2位USB拖板（價值$299）及送一年網上行光纖入屋及打機神線（價值高達$4,400）。買MX Master 3S 高階靜音智能滑鼠或MX Mechanical 高階無線機械鍵盤，更送Belkin真無線藍牙耳機（價值$499），多買多送。

官網︰www.logitech.com

記者︰黃依情

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