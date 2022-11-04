【#她和她的戀愛小動作】幸卓輝騷肌與吳家忻演床戲　遭Kayan9896不小心害死

▲ 幸卓輝演迷信而留長尾指指甲的攝影師最後卻被家忻剪斷指甲而身亡。

由陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻（Kayan9896）、林千渟主演的Viu Original本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》本周末結局在即，而飾演吳家忻前男友的昇陽娛樂（前名：太陽娛樂）新人幸卓輝（Matthew）亦將終極登場。

過往曾在電視劇集《IT狗》飾演「奸角」而嶄露頭角的Matthew，今次在《#她和她的戀愛小動作》大放笑彈，他在劇中演繹一名迷信的攝影師，因風水關係而留長手指尾的指甲，但最後卻被家忻剪斷指甲而身亡。

▲ 吳家忻出手賜死前男友幸卓輝。

裸露無底線

Matthew跟家忻首度合作卻默契十足，他大讚對方演出很放、極具喜感。

提到大晒胸肌麒麟臂的半裸「床戲」，Matthew表示得啖笑：「其實跟家忻並無親密鏡頭，劇情拍攝以喜劇呈現，所以過程好開心，當日場『床戲』，我都係到現場先知，因為要袒胸，所以Roll機前不斷做掌上壓谷肌。」

模特兒出身的Matthew擁有健碩身材，之前拍攝MV亦曾嚐袒胸露膊，Matthew直言視乎劇情需要，個人而言絕無裸露底線，十分專業。

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