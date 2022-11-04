【過度進補】男子食羊腩煲配酒隔日昏迷險死　醫生警告一類人士勿胡亂進補

▲ 男子食羊腩煲配酒隔日昏迷險死，醫生警告：兩類食物勿吃！

天氣轉冷即將入冬，不少人都會在冬天吃進補食材，其中羊腩煲相當受歡迎。不過，台灣有醫生引述病例，提醒一類人千萬不可胡亂進補，否則有機會危及性命。

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台灣胃腸肝膽科醫師張振榕在節目《健康2.0》分享個案。一名曾患有酒精性肝炎的男患者，有嚴重黃疸，平常皮膚已發黃似「十八銅人」，又愛喝酒，入冬就會約朋友邊喝酒邊吃羊腩煲。

該男子進食羊腩煲後回家倒頭大睡，家人都以為他喝醉酒，沒有理會，結果男子第二日沒出房門，家人才發現他昏迷不醒，緊急送醫後被揭是因前一晚吃過多羊肉，攝取了過量的高蛋白質而產生肝昏迷。該男子最終需以藥物灌腸，將腸內的毒素灌出後，繼續留院ICU觀察多日，方才清醒。

2類食物勿胡亂進補

彰基胃腸肝膽科醫師范泉山基於張振榕醫師的案例補充道，天氣轉涼後很多肝有問題的人都會「亂進補」，他嚴肅勸諭有「肝硬化」的患者，千萬不要吃當歸鴨、羊腩煲或薑母鴨等補品。危險之處在於，這些食物均是高熱量或高蛋白，容易引發爆肝昏迷。其次是行氣行血的食物，會導致靜脈爆破機率增高。

張振榕醫師另表示，臨床上還常遇到「亂吃藥」的肝病患者，包括吃中藥或草藥。然而兩者會導致交互作用，患者會出現噁心、嘔吐、茶色尿等症狀。一些患者眼白更開始變黃，意味肝臟已處於急性發炎狀態，嚴重可致猛爆性肝炎。對此，醫師們再三提醒，肝硬化患者千萬不要亂進補。

4種食物改善脂肪肝

脂肪肝可演變為肝硬化及肝癌。香港中文大學過去的普查發現，本港有近1/4人患脂肪肝，推算約100萬名港人患脂肪肝。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）向TOPick表示，透過調整飲食、做運動，有助改善脂肪肝問題。

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同場加映：4類食物易增風險

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責任編輯：羅嘉欣