【強制檢測】政府突擊檢查觀塘鯉安苑鯉怡閣　發現3人未強檢2人被罰1萬

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政府今早（4日）到觀塘鯉安苑鯉怡閣出入口，突擊檢查受檢人士的檢測證明，行動共檢查330名受檢人士，發現3人未強檢，並向其中2人發出1萬元定額罰款通知書。

環境及生態局與環境保護署今早聯同觀塘警區和衞生署，在觀塘鯉安苑鯉怡閣查核受檢人士的檢測證明，在檢查的330人中發現3人未有遵從強制檢測公告，已向他們發出強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測；當局亦向其中2人發出1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈