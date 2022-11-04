【遇人不淑】遇恐怖情人分手後屢被滋擾　港女焦慮失眠哭訴需食精神科藥

▲ 遇恐怖情人分手後港女屢被滋擾致致焦慮失眠，哭訴要求診精神科食藥。

遇到恐佈情人，即使分手仍然可以惡夢連連。有港女便指自己因忍受不了前度多項劣跡，包括偷錢、借錢、使用暴力、禁錮同管束自己、最終選擇分手。惟分開近2個月，對方仍然不勝其煩，除了屢屢上門滋擾，更不斷言語恐嚇女方，指會於網上及貼街招數臭事主，令她情緒崩潰，不但不敢外出，自己亦長期焦慮失眠，因此要食精神科藥物。

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女事主近日於連登討論區發文苦呻指其前度原本是同事關係，因日久生情而交往，豈料男方搬入自己家中未幾，即露出狼相，哭訴指:

要透支信用卡幫佢還錢，仲會打我，拒絕我去社交，出街前都要問過佢，同佢交代同邊個去幾時返

她指二人因此無數次嘈交，她又形容男方發癲時非常恐怖，「試過揼到我廚房爛晒...攞刀斬木門，打到我瘀晒，依家心口仲有條疤」，後來更會鵲巢鳩占，指男方「會叫佢阿媽上嚟，佢阿媽都係癲㗎，佢阿媽話要喺我屋企跳樓」，事主形容真的受不了他們兩母子，最終分手，並已經「換咗屋企把鎖」。但即使分開兩個月，男方卻仍然善不罷休，長期騷擾事主，如上門「撳門鐘」、「坐門口幾個鐘」、狂電話轟炸、多種言語恐嚇，事主指自己目前已被嚇得:

完全唔想社交，Instagram Facebook都收埋晒啲相，唔想有人記得起我，社工拍門口我都唔想理，成個人覺得好頹廢

她指自己已經好焦慮好驚，曾因此數次報警，惟警方以沒有犯法為由，最終只是驅趕男方便草草了事。她又透露男方滋擾對象，已擴展到她的朋友，「send咗我個樣俾我朋友，仲話我係不得好死等天收嘅垃圾」。因此，她才迫不得以網上求教網友如何是好? 更擔心「我搞佢又驚佢搞返我」。

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責任編輯：羅嘉欣