【學業壓力】蔡若蓮：做功課痛苦源於不容許出錯　籲學校避機械式操練

▲ 蔡若蓮形容，做功課的痛苦及不愉快，是來自於追求100分及不出錯。（資料圖片）

立法會教育事務委員會今日（4日）舉行施政報告政策簡介會，會上多名議員關注學生功課多，憂慮學生未有充足休息時間，亦難做到愉快學習。教育局局長蔡若蓮說，功課是目的是協助學生學習，並非要折騰學生，形容做功課的痛苦及不愉快，是來自於追求100分及不出錯。她認為，最重要的是學校的功課非機械式操練，亦不要「鬥多」，家長亦要接受小朋友做得不夠完美。

民建聯立法會議員梁熙指出，施政報告提出要加強STEAM教育等多方面，但擔心政策「落地」時會令學生功課量再增加，更指有人移民是因香港學生功課太多。蔡若蓮說，當局的指引來有一章篇幅講解何為有意義的功課，及如何設計出優質功課，強調功課目的是幫助學生學習，當局已一再向校方呼籲要重視功課質素，功課規劃方面要全面，各科組要協調溝通，不要機械式操練，或重量不重質，亦不要與其他學校鬥多功課。

至於當局會否重設標準功課課時，蔡若蓮稱多年指曾有相關建議，惟當局發現做法不能最好地照顧學生學習差異，「有啲同學係慢啲，但唔等於功課係冇意義。」

新思維立法會議員狄志遠就認為，現時功課、默書及測驗均過量，「20幾年嚟有邊個學生喺香港受教育係愉快學習? 係有良好教育? 」他促請局方在學校管理方面入手。

蔡若蓮回應說，現時學生及家長的痛苦是來自要追求完美：「唔好錯、少少錯都唔好。一個簡單功課為追咗完美，擦完又擦，做咗好耐都未做完。」她又稱，如不能接受小朋友在學習過程中做得不夠完美，會帶來挫敗及不愉快，強調功課本身是要幫助學生學習。蔡若蓮又說，當局已進行相關家長教育，亦向校方推出相關指引，學校亦有能力認真執行。

議員陳凱欣關注，當局新增推動STEAM教育，會否再加大學生功課量及教師工作量。蔡若蓮指，STEAM教育非獨立成科，而是按原有科目的學習重點，加入相關元素，「唔係夾硬加啲嘢落去」，故有賴學校的統籌規劃，校方亦可適當運用彈性課時。

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記者：黃悅晴