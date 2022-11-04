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【打針抽機票】國泰已開放首2批共36航點機票換領　得獎者最遲須明年10月出發【附詳情】

社會 14:11 2022/11/04

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國泰已開放首2批共36航點機票換領，得獎者最遲須明年10月出發。（國泰圖片）

由香港機場管理局發起、國泰航空合辦的「2019冠狀病毒病疫苗接種免費機票大抽獎」，於2021年9月16日起接受登記，共送出25,000張香港往來日本、泰國和澳洲等52個航點的雙程機票；所有參加者必須是「亞洲萬里通」或馬可孛羅會會員，方合資格參加抽獎。

國泰去年已抽出幸運兒，並於10月20日及10月24日發出免費機票兌換電郵，予首兩階段的得獎目的地的得獎者，得獎者須前往機票兌換電郵上的指定頁面方可兌換得獎機票，也須要在兌換碼電郵發出的一個月內兌換航班。完整得獎名單即看【下一頁】

點擊下圖即看部分得獎名單：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於旅遊日期為領獎電郵發出日期起計。以下目的地的航班機票的有效期為6個月：

曼谷， 北京， 宿霧， 成都， 重慶， 登巴薩（峇里島）， 福岡， 福州， 杭州， 河內， 胡志明市， 高雄， 吉隆坡， 名古屋， 南京， 大阪， 檳城， 金邊， 布吉， 青島， 札幌， 首爾， 上海（浦東）， 新加坡， 台北， 東京（成田）， 廈門

以下目的地的航班機票的有效期為12個月：

阿姆斯特丹， 奧克蘭， 波士頓， 布里斯本， 芝加哥， 科倫坡（可倫坡）， 杜拜， 法蘭克福， 約翰內斯堡（約翰尼斯堡）， 加德滿都， 倫敦（希斯路）， 洛杉磯， 馬德里， 曼徹斯特， 墨爾本， 米蘭， 紐約（甘迺迪）， 巴黎， 珀斯（伯斯）， 三藩市， 悉尼（雪梨）， 特拉維夫， 多倫多， 溫哥華， 蘇黎世

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責任編輯：陳麗娜

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