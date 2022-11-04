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【車cam直擊】的士無視行人逆線衝上安全島　57歲司機涉危駕被捕

社會 14:14 2022/11/04

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的士駛上景福街與爵祿街交界的安全島。

警方留意到網上流傳一段短片，片中一輛的士在10月31日下午約4時在黃大仙景福街西行線行駛時，逆線向東行駛，期間駛上景福街與爵祿街交界的安全島，當時有不少行人在安全島上等候過馬路，有關駕駛行為嚴重危害行人安全。

    點擊圖片放大

警方高度重視案件，並交由東九龍總區交通部跟進調查。人員經深入調查後鎖定該違例司機的身份，今日（4日）上午以涉嫌「危險駕駛」罪拘捕一名57歲姓李男司機，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。警方嚴厲譴責違例司機不負責的駕駛行為，除對其他道路使用者構成危險外，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因，警方必定嚴正執法，絕不姑息。

任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。如屬首次被定罪，可被停牌至少6個月，再被定罪，則可被停牌至少2年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛十分。警方將會繼續加強執法，打擊道路上的嚴重交通違法行為，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。

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記者：黃穎津

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交通事故 危險駕駛 停牌 的士 黃大仙

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