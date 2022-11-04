【雪上加霜】3歲孫患癌症神經母細胞瘤　嫲嫲賣自家菜籌醫藥費收偽鈔痛哭

▲ 內地有名3歲男童患癌症，嫲嫲賣自家菜籌醫藥費，卻收到偽鈔。

內地3歲男童辰辰患上罕見癌症神經母細胞瘤，爸媽及爺爺嫲嫲非常心痛，為了救小朋友，一家上下努力籌醫藥費，文盲嫲嫲不嫌辛苦，自己種菜拿去市場賣，為孫仔籌得1蚊得1蚊，可是有次竟然收到$100人民幣偽鈔，令她心痛心哭了數天，更不敢告訴家人。雖然醫藥費龐大，但一家人不想放棄辰辰。

▲ 媽媽表示兒子很乖，不捨得放棄醫治他。（影片截圖）

患罕見癌症神經母細胞瘤

據內地傳媒報道，江蘇有名3歲男童辰辰患上罕見癌症「神經母細胞瘤」，他跟媽媽及爺爺嫲嫲住在農村，一家靠爸爸在外打工養家。辰辰在2019年10月3日出生，在1歲半時候發現患癌，於2021年6月，辰辰眼睛有點紅腫去鎮上醫院看醫生，本以為他是一般的紅眼病，但過了一個星期滴眼藥水沒好轉，眼睛還有瘀青。

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媽媽帶辰辰到人民醫院檢查，醫生檢查指辰辰病況嚴重，著她盡快帶兒子去上海治療，媽媽回想當時記不到醫生具體說的內容，只知自己腦海一片空白、狂流淚。媽媽當時很擔心沒有錢醫治兒子，回家之後，辰辰的爺爺嫲嫲給了5千人民幣（約5,400港元），外公外婆拿了1萬人民幣（約10,800港元），第二天辰辰跟媽媽可一早坐高鐵趕到上海醫病。

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一星期瘦11磅

住院後，醫生為辰辰做一系列檢查，確診辰辰患有癌症神經母細胞瘤第四期，差點保不住眼睛，更一星期瘦了11磅，病情嚴重，醫生建議需化療，及接受免疫治療等。辰辰在上海復旦附屬兒科醫院做了8次化療，其後轉到山東腫瘤醫院，治療費花去80萬（86.6萬港元），後期更需要做免疫治療。媽媽擔心金錢問題影響兒子治療，

對於我們這種家庭來說，簡直天文數字，但是再難，我們都不想放棄孩子，幸幸苦苦來人世間一趟，不想他還沒感受人間大好江河就這麼離開。

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嫲嫲賣自家菜籌醫藥費收偽鈔

辰辰的爺爺嫲嫲是農民，都為籌孫仔的醫藥費出力。嫲嫲是文盲，會在家種菜拿到街上賣，有一次她收到一張一百元偽鈔，哭了好幾天都不敢告訴家人，辰辰媽媽後來從鄰居口中才得知。雪上加霜，辰辰媽媽亦心痛老人家︰

父母到了這個年齡本應該安享晚年，卻還要替我們奔波，為我們放下面去跟親戚朋友借錢，有時候想想很對不起他們。

為了給辰辰醫病，爸媽花光了積蓄及借了大筆債。兒子後期需接受免疫治療費用預計至少50萬人民幣（約54萬港元），他們找了「微博公益平台」眾籌治療費40萬人民幣（約43萬港元），籌集款項主要用於患者後期檢查治療及相關藥物。

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責任編輯︰王明芳