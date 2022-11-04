【學生流失】朱國強再倡以行政指令限收叩門生　蔡若蓮稱未有充分理由

▲ 香港學生人口結構性下降，港府稱會以「軟著陸」為目標，務實理順學額供求情況。（資料圖片）

立法會教育事務委員會今日（4日）討施政報告中教育政策。被問到當局會否作出行政指令，要求小學減收叩門生，以應對學生人口下降，教育局局長蔡若蓮說，現時未有充分理由，強調最主要考慮會否影響教學質素。她又指，當局相關的措施要講求實際，重申盼以「軟着陸」方式應對。

教育界立法會議員朱國強稱，當局在施政報告提出應對學生人口下降的措施無新意，又再度建議當局使用行政指令，要求學校減收叩門生，指出18區小學校長會一致同意減收叩門生，形容是業界意見。他又認為，當局提出在未來兩個學年來，推行9成小學小班教學目標較慢。

蔡若蓮回應說，應對人口下降的措施不是追求新意，而是講求實際，以「軟着陸」方式應對問題。她稱，當局考慮是否以行政指令要求學校減收叩門位時，最主要考慮叩門位會否影響教學質素、學生入學機會等多方面。她認為，如因面對人口下降，未必是作出指令的最充分理由，又指如18區小學校長會均同意減收叩門生，已不需要額外一刀切使用行政指令。

朱國強解釋，學校校董會會因目前有彈性而去收叩門生；蔡回應稱，辦學團體有權利因應其辦學理念取錄學生，學校有自主空間。

她又說，當局的目標是全港100%推行小班教學，惟各區區情不一 ，現階段部分區域學生人口相對較多，未能強行要求推行小班，否則有需要在區內加班或加設有時限學校，反而對學界生態穩定不利，指出當有條件時要會有序推進。

對於施政報告提出，教育局會與辦學團體緊密溝通，採取適當措施，例如停辦新校、重置、合併等，蔡若蓮解釋，停辦新校是指公營學校，涉及由政府分配土地的學校，私人學校及私人土地則不屬規限範圍。

另外，亦有議員關注國民教育，議員劉智鵬稱，高中核心課程課時調整後，建議利用騰出課時，增設國家歷史及地理課程，並以專題報告形式了解學生學習進度。工聯會吳秋北則關注當局如何培訓因個人立場而有抵觸的教師，以免出現消極對待的情況。

蔡若蓮說，釋出的高中課時不會用作加開必修科，但認同讓學生了解國家歷史及地理重要，會希望學校於初中加入相關元素。她又指出，當局目前已進行教師培訓，加深教師對國家認知，亦安排他們親身到國內考察，以增加認知及認同。

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記者：黃悅晴