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【約滿離巢】陳凱詠以正能量面對困境　Jace評5位才子男神：AK最有義氣

娛樂 14:55 2022/11/04

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陳凱詠早前宣傳新歌《Long D》。

陳凱詠（Jace）因不續約環球事件，惹來不少關注，現時其公司已落實Jace會離巢，但合約至明年初才完成。而今年Jace推出《Long D》，相信是她在環球最後一首歌，早前Jace受訪時，便希望自己能以充滿正能量角度去看待事情。

《Long D》由馮允謙（Jay Fung）作曲、林若寧填詞，歌曲是很Jay Fung的R&B，而歌詞講分隔兩地的戀情，雖然傷感，Jace卻用正面心態去演繹。

今年派台《Long D》

Jace解釋：「本來林若寧的詞較為感傷，後來大家商量過，希望在現時氣氛下，無論大家是因疫情或移民而要跟最愛的人分開兩地，都想有份樂觀和希望，故便寫成一首較sweet又有正能量的情歌。」

Jace兩年前有一首《隔離》，現又有《Long D》，似見証著時代。她稱並不是刻意。「樂迷也如此說過，可能是巧合，但如我的歌將來也能成為某段時間的紀錄，也是得有意義的事。」

陳凱詠出道以來，跟不少男歌手合作，位位堪稱才子男神，令人羡慕，她笑道：「其實我都有和其他女生合作，如Serrini、 Kiri T ，因為我都想有不同的合作的層面，如大家只記得和我合作的男歌手，便代表女生要再叻點，令大家記得。」

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點評男神

在她眼中，Jay Fung如童話故事的王子一樣。「他好溫文、有禮和有才華，如住在古堡的王子，像活在另一個世界咁，還要那麼有型，很欣賞他的音樂才華，要多謝他幫我寫歌。

至於同公司的MIke曾比特，Jace說：「他好搞笑、得意，長期建立喜感，但也因此有時好難傾得好仔細，不過我們合作多了，知他對唱功好有熱誠，不論唱慘情、funky都好好。」

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林家謙曾和她唱《隔離》，Jace的評語是：「初識他是好斯文，其實家謙好機智，似隻孤狸，聰明，又好細心地觀察人，彼此熟了，發現他是好有趣的人，所以好想發掘他更多的面貌。」

另外，Jace早期為唱片公司網上頻道拍片做主持時，便曾訪問過阿Dee，Jace道來：「Dee哥在街舞界可十分出名，因他真的很有熱誠推介跳舞，故有機會做主持，就即刻想到要採訪他。」而跟Dee加深認識，則是二人合作ViuTV劇集《娛樂風雲》。「一班演員共處了三個月，Dee會經常度gag，過程好難忘又開心。」

至於人氣偶像Anson Kong，彼此結緣早在《全民造星I》。「當時我是在節目任幕後，幫手做Styling的工作，其中就要幫一班男參賽者搵衫，也是那時認識了AK。」二人曾有廣告上的合作。「AK好有義氣，上次我開騷，雖知他的期好難夾，但AK說只要給他日子，就一定可以預留給我做嘉賓；另外，他又像大細路，像動漫男主角般熱血。」

記者：區家歷

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