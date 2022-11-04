【面試懶人包】幼稚園面試攻略必問題目　專家分享5大貼士教扭計點處理

▲ 專家分享幼稚園面試貼士，助家長及小朋友面試取勝。

踏入11月是幼稚園面試高峰期，有家長覺得小朋友面試緊張過自己見工面試，尤其新手家長未知如何應付。TOPick邀請面試專家鍾文浩（Chung Sir）分享面試形式、常見面試遊戲、考核重點、必問題目等，同時提供貼士，助家長及小朋友面試取勝，考入心儀學校。

3大面試模式

幼稚園面試形式主要分為親子面試、小組面試及個人面試。Chung Sir指最普遍的是親子面試，除了因年幼孩子由家長陪同較適合外，校方也可以從中了解家長的質素，小組面試則考驗小朋友間的互動及合作性。有幼稚園喜歡獨立性較高的小朋友，因此要求小朋友與家長分離，自行入課室進行個人面試。

面試遊戲種類繁多，Chung Sir分享常見的6大遊戲，包括唱遊、指令遊戲、模仿遊戲（role play)、聽故事、親子遊戲及合作遊戲。他提到指令遊戲分兩類，包括動作和認知。而老師講故事後，通常會問小朋友感受或回應，了解其生活常識是否豐富，同時測試小朋友的專注力，能否坐定定。至於合作遊戲主要觀察小朋友的社交能力，會否爭玩具、是否懂得分享。

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常見面試問題

Chung Sir綜合幼稚園面試的8大考核重點——基本禮貌、社交能力、語文能力、認知能力 （生活常識）、自理能力、情緒控制、親子關係、家長素質。有父母想知道學校一般會問小朋友和家長甚麼問題。他指以下問題幾乎是必問︰

小朋友問題

1. 你叫甚麼名字？

2. 今年多少歲？

3. 你爸媽叫甚麼名字？

4. 誰帶你來這裡？

5. 你乘坐甚麼交通工具前來？

家長問題

1. 你為甚麼選擇這間幼稚園？

2. 你覺得小朋友有甚麼優點 / 缺點？

3. 你照顧小朋友遇到甚麼困難？你會怎樣處理？

4. 你對小朋友的將來有何期望？

▲ 面試專家鍾文浩指出，最緊要小朋友在面試過程中表現自信，有努力去回答。（湛斯雅攝）

Chung Sir提醒家長，幼兒班（K1）面試要求小朋友用語言表達，但N班面試的小朋友未必做得到，可以用動作來表示，例如問到「誰帶你來這裡？」，小朋友可以指住媽媽來示意。他分享一個真實故事，有家長被問到為何揀選這間幼稚園︰

家長直率地說『因為學校在我家樓下』，答案沒錯，但校方會覺得家長選該校非因教學理念、師資、環境等，這樣回答不太好。

有關小朋友優點 / 缺點的問題，他建議家長回答時可以避重就輕，並非講大話，而是給予學校良好的印象。

5大面試貼士

眼神配合動作

疫情下小朋友要戴上口罩，Chung Sir認為口罩不要太花巧，但避免沉色，要予人活潑可愛的感覺，上面有少許公仔也沒問題。他給予家長貼士︰

由於小朋友戴上口罩，看不見口部表達，很多時候就要靠眼神。我們要訓練小朋友眼神表現，可以多做動作如打招呼，令老師覺得特別吸引。

有禮貌加分

面試衣著方面，他建議合乎場合，不過分誇張成熟就可以了。他說，曾有學生穿著整套名牌衣服去面試，這樣並不恰當。學校注重小朋友的禮貌，禮貌是即時反應，也反映出家庭教育。他有一位學生獲心儀的幼稚園取錄，正正因他最後主動推好椅子，成為他的得分關鍵。

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忌搶答代答

有小朋友好叻，面試全部識答，但學校沒取錄她。小朋友的媽媽跟Chung Sir說「點解我個女咁叻都唔收」，原來媽媽鼓勵女兒搶答，學校未必喜歡小朋友太進取，要給其他小朋友機會。Chung Sir稱老師也不接受家長代答，有時家長很心急搶答，反而令老師覺得小朋友是否沒能力才要家長幫忙。

在過程中最緊要小朋友表現自信，他有努力去回答。先讓小朋友嘗試，他不出聲、沒反應，下一步則看家長如何幫助小朋友，有否鼓勵他，給予提示。

Chung Sir強調，家長不可以說出答案，但可以給予提示。有家長會說「佢唔識㗎喇」，或以藉口說「佢平時識㗎，不過今日眼瞓唔識」。他認為反令整件事更差，老師或會覺得家長推卸責任。

別只當面試去玩

有家長跟小朋友說「面試係去玩」，但小朋友若真當去玩，變得不認真去做。Chung Sir建議，家長可以跟他說，「去玩，如你能做到老師的要求，媽爸都很開心」、「這間幼稚園很好，老師很有愛心。我們都想在這裡讀書，要讀就一定要做好點」對於能聽從指令的小朋友，可以直接跟他們說，想考入這間幼稚園應該如何做。

▲ Chung Sir建議家長為小朋友進行簡單的模擬面試，讓他們做好心理準備。（湛斯雅攝）

扭計處理法

有小朋友面試前扭計，家長束手無策。Chung Sir指出，首先要判斷小朋友為何扭計，因為驚、肚餓、眼瞓，到底是身體還是心理問題，再想出對策。他認為家長可帶小朋友喜歡的玩具或東西來安撫，只要他們入了學校門口就完全變成另一個人。他表示︰

我們經常笑說這道門是『虎度門』，在門口哄不到小朋友就盡快入去。小朋友最大問題是適應，入到去才慢慢哄他，讓他慢慢適應。

不過，如小朋友情緒激動，實在做不到，家長就要考慮放棄。家長都想子女入到心儀的學校，但面試過程有很多複雜因素，環境、小朋友狀態、家長情況、老師要求等等。Chung Sir勉勵家長及小朋友以平常心面試，不要太計較得失︰

『條條大路通羅馬』，面試是一個練習，成與敗都是吸收經驗。

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記者︰駱秀玲

小模特兒︰Beryl & Brendan