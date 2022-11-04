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【不良營商】涉誤導顧客購買美容服務　30歲美容公司女銷售被捕

社會 14:56 2022/11/04

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涉誤導顧客購買美容服務，30歲美容公司女銷售被捕。（資料圖片）

香港海關昨日（3日）拘捕一名美容公司女銷售員，她涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法銷售美容療程，違反《商品說明條例》。

海關早前接獲舉報，指尖沙咀一間美容公司的一名銷售人員在銷售一項價值約1.4萬元、包含6次的面部激光療程時，涉嫌遺漏或隱藏重要資料，即未有向顧客提及每次於眼部附近位置進行該療程時，均須額外購買價值1,400元的護眼鏡片，因而誤導該顧客購買相關美容服務。經調查後，海關人員昨日拘捕一名懷疑涉案的30歲女子。案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。

關提醒商戶須遵守《條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。

根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：黃穎津

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