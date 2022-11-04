【不正常愛情研究所】Karen在高手指導下成功配對　黃紫恩爆有男藝人用真相玩交友App

▲ Susuca頭像被盜用作速銷騙局，黃紫恩爆有藝人用真頭像玩交友App。

無綫82台J2昨晚（11月3日）播出由「J2ers」黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的兩性清談節目《不正常愛情研究所》。

今集以「交友App」為題，邀請到「有故事的人」Jacqueline，分享差點被交友App認識的男生禁錮的故事。

時下不少年輕人喜歡透過交友App結識異性，引申出不少網上騙局。之前更有紀錄片揭露騙徒透過交友App騙取事主1千萬歐元（約7,700萬港元）。在《不正常愛情研究所》眾多主持中，原來只有Susuca及Karen未玩過交友App。

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爆玩家男藝人

Susuca的理由非常霸氣：「我需要玩嗎？認真，你覺得我需要嗎？」她還自爆經常被人偷相用作推銷。而「純純兔」Karen不玩的理由，是擔心沒有人回覆。節目中她在Koba指導下，即場開通交友App，不久便獲4位男仔回覆，有人還貼心的讚她「笑容Okay」，令Karen非常受落。

Jojo表示認識做幕前的朋友，使用真實頭像開帳號，她說︰「佢點樣玩都好，啲人都以為係假account，一日唔約出嚟見真人，都唔知係佢。」

Jojo接受訪問時指該位朋友是位男藝人，這種虛則實之策略非常有用︰「就係恃住自己係artiste，就算畀人認到都可以話偷相，所以一日約唔到女仔出嚟，都唔會知道係佢真人，所以好醒。」

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男方作出性暗示

眾多主持中要數交友App達人，非Koba莫屬。他擁有7年經驗，有3次成功拍拖例子。他分享策略，戶口第一張相，要放正面照︰「唔會嚇親人先，第二張相可以曬優點，第三張相同簡介，可以展示過人才能，簡介下自己。」

今集「有故事的人」Jacqueline親述玩交友App的恐怖經歷，她表示與對方在聊天的過程中，因為有共同話題，所以非常投契。Jacqueline跟對方最後約出來見面，男方開車接她。

豈料一見面第一印象已非常差，對方的車由外到內都很污糟，應約的更是名「邋遢肥仔」。

之後，買宵夜到男方的店享用，其間男方已瘋狂作出性暗示，要求Jacqueline上閣樓玩貓不果後，對方竟然「落閘」，好在最後有驚無險。Karen指這次是極端例子，她亦有不少男女朋友透過交友App找到另一半，所以不可以一概而論。

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