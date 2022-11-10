【泰國旅遊】布吉隱世人氣豪華新Resort　獨有懸浮空中IG-able星巴克【內附地址】

▲ 布吉新Resort Sinae Phuket選址西瑞灣，就是看中其寧靜的氛圍，沒有芭東那邊人流嘈雜，是真正能讓旅客放鬆身心之地。

泰國布吉早在疫情期間已率先開關迎接旅客，闊別兩年多以來，重遊舊地感覺親切又新鮮。布吉近年有不少豪華酒店及度假村落成，除了有泰國及國際連鎖大品牌，本地薑也有不錯的選擇，這間Sinae Phuket就是其中之一。

相信港人對布吉並不陌生，熟悉的芭東、卡塔海灘及PP島等，相當熟路。布吉島面積廣闊，主要觀光點多集中在西邊，新Resort Sinae Phuket位處的西瑞灣（Siray Bay）則在東邊，算是較新開發的地區。

隱世全海景度假村

西瑞灣本是布吉傳統漁村，甚少有酒店立足，附近較為人知的只有威斯汀度假酒店。保留如昔日般的純樸自然風情，環境清幽舒適，其他配套則比較少，因此向來並非熱門旅遊地。Sinae Phuket選址這區，就是看中其寧靜的氛圍，沒有芭東那邊人流嘈雜，是真正能讓旅客放鬆身心之地。

Resort由本地設計師打造，以傳統泰式融入本地特色設計，摩登而不俗套。用上大量藤織、岩石、繩索及魚網等元素，向地方色彩致敬。64間客房全部依山面海，在山頂更可看到美麗浪漫的日出景致，海天一色盡覽無遺。

▲ 複式泳池別墅上層樓底特高，睡床及躺椅面向大海，非常吸引，每晚房價為26,483泰銖起（約5,478港元）。（張頌婷攝）

布吉最美星巴克

這酒店的亮點並非客房，反而是擁有全布吉唯一一間位於酒店範圍內的星巴克。聽起來好像匪夷所思，但這間星巴克確實與別不同，負責人更笑稱，有些人直接稱這兒為「Starbucks Hotel」。由Resort正門前往星巴克一定要坐接駁車，因為佇立在最高點上，路段極斜不易行，要走路的話，最少都要「攀爬」15至20分鐘才能到達。

這間全布吉最高的星巴克，全部為戶外座位，像懸浮在森林半空的平台，被天然樹林包圍，充滿綠意。最大賣點是座擁一片180度無敵海景，尤其是最前排的一列座位非常搶手，有極為IG-able的大海背景。Resort亦供應雞尾酒、蛋糕等食品，人人一杯咖啡或特飲已可在此坐大半天，難怪是全Resort最車水馬龍的地方！

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在地漁村元素

除了必要到訪海景星巴克，Sinae Phuket亦有特色客房值得入住，共有7種房型，入門級的Studio也有700平方呎，部分設有私人泳池，海景房則只設露台。Sinae Sea Sai房型則以傳統捕魚用的魚網為靈感，設有U形雲石泳池，影靚相必住。

最有特色是共有10間的複式泳池別墅，下層為泳池及客廳，上層則有睡床、躺椅及位於窗邊的浴缸，弧形的玻璃窗外一片無遮檔海景，單是這個景已值回票價。下層的泳池及露台寬敞，可以游到幾步，更可以柯打漂浮早餐，在私人泳池浸住水慢慢享受。

Resort亦有其他基本設施如餐廳酒吧、水療中心、游泳池及健身室等，亦提供直立板、獨木舟等可以出海遊玩，滿足到一般需要，值得一讚是自助早餐甚為豐富而且美味。距離布吉舊城只需10分鐘車程，即使需要補給或吃飯，都可以乘車往返。住厭芭東區，Sinae Phuket是個驚喜之選。

▲ 複式別墅的無邊際泳池很大，漂浮早餐1,200泰銖起（約248港元）。（張頌婷攝）

Sinae Phuket

地址：888 Moo 1 Ratsada Sub-district, Mueang Phuket

電話：+66-76-390-388／+66-61-173-8717

房價：每晚7,651泰銖起（約1,581港元）

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舊城米芝蓮娘惹泰菜

布吉舊城跟海邊氛圍完全不同，充滿舊日中葡殖民地色彩的建築及老店，近年成為旅客必訪之地。每逢周日在Thalang Road舉行的步行街，更像回到疫情前的熱鬧景象，售賣各種美食精品的攤檔、人頭湧湧的街頭，將正常一面完全重現。

藏身於Dibuk Road其中一棟殖民建築的The Charm Dining Gallery，由外形至室內裝修，都保留着百年店屋的歷史痕迹及建築特色，雕花窗、木門框很有韻味，門牌更有中文「日昇」的堂號。窄長的店屋分成多個用餐區，放有不少充滿娘惹風情的懷舊餐椅及裝飾，如走入了舊電影場景。

菜式以泰南娘惹口味的地道菜式為主打，部分甚有中菜影子，推介黑醬油炆豬腩、檳城魚肉咖喱、布吉炸香腸及蝦醬沙律等招牌菜。味道正宗地道，而且消費親民，難怪自2018年開業起，每年也獲米芝蓮必比登平民推介。

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The Charm Dining Gallery

地址：93 Dibuk Road, Talad Nuea, Phuket

電話：+66-076-530-199

營業時間：11am-9pm，星期三休息

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1港元約兌4.8泰銖

機票：國泰航空每日有航班直飛曼谷，再轉乘曼谷航空前往布吉，票價由3,691港元起。航班由新型空中巴士A350航機運作，設有商務、特選經濟及經濟客艙。在2022年12月31日前發出的新機票，可在出發日前豁免手續費無限次更改行程，包括重新訂位、將機票兌換為國泰信用額，以及取消機票。

鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空、曼谷航空

網址：www.AmazingThailand.com