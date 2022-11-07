  • 23°C
香港時間 : 20221107日 (週一) 13:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大阪旅遊】18萬呎關西最大溫泉主題樂園　$140起入場嘆盡9大天然溫泉

休閒消費 13:06 2022/11/07

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

關西最大溫泉樂園入場費$140 起！

日本開關，東京大阪都是港人的不二之選，除了東京有新地標，大阪都有18萬呎的溫泉樂園——「空庭溫泉」，是關西最大的溫泉主題樂園，內有9大天然溫泉，還有岩盤浴、桑拿、按摩等服務，亦有購物街讓大家瘋狂Shopping兼嘆足一日，最正當然是提供免費穿梭巴士來往大阪環球影城，大家玩完一天可以直接去浸溫泉嘆世界！

「空庭溫泉」以安土桃山時代為設計概念，是關西最大型的溫泉樂園，佔地18萬呎。樂園分成四大區域：2樓岩盤浴、各式按摩及推拿地方、3樓休憩處、4樓巨大天台日本庭園、5樓天然溫泉大浴場及個室溫泉。

溫泉方面樂園設有9種溫泉，大家可以在日本古代庭園環境下嘆露天溫泉，旁邊設有足湯區，怕冷的話，可以到室內浸溫泉，放鬆身心。「空庭溫泉」亦提供岩盤浴設施，6大區域任你選，趟在不同房間感受暖氣，不過要額外收費。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

「空庭溫泉」內有多個打卡位，如千本鳥居、水洗弁天像等地點。大家亦可以免費使用自動攝影機拍攝，到樂園內的自動攝影服務，到「大坂屋寫場」影樓拍攝，喜歡照片的你還可以購買相片。

地址：大阪府大阪市港区弁天１丁目2-3

營業時間：11:00 至 23:00 （最後入場時間22:00）

交通：JR大阪環狀線/大阪Metro中央線搭至弁天町站直達；大阪站（梅田）徒步10分鐘/距關西國際空港約60分鐘

基本入場費： 成人：平日2,640円/　星期六、日及公眾假期2,860円/　指定日期3,080円 小童：平日1,320円/　星期六、日及公眾假期1,430円/　指定日期1,540円
另設其他收費。

2022年休息日：11月9日(三)、12月14日(三)

2023年休息日：1月11日(三)、2月8日(三)、3月8日(三)、4月12日(三)、5月10日(三)、6月14日(三)、7月12日(三)、8月2日(三)、9月13日(三)、10月11日(三)、11月8日(三)、12月13日(三) 

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【東京旅遊】把握年底前去東京黃金時間　旅遊達人公開9大遊日必做的事
16:23 2022/11/04
【東京旅遊】把握年底前去東京黃金時間　旅遊達人公開9大遊日必做的事
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】
14:00 2022/11/04
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】
【旅遊2022】上班一族周末快閃遊日本　國泰下月起加開來往東京航班
17:25 2022/11/03
【旅遊2022】上班一族周末快閃遊日本　國泰下月起加開來往東京航班

你可能感興趣

【東京旅遊】把握年底前去東京黃金時間　旅遊達人公開9大遊日必做的事
16:23 2022/11/04
【東京旅遊】把握年底前去東京黃金時間　旅遊達人公開9大遊日必做的事
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】
14:00 2022/11/04
【日本開關】11月14日起入境日本改用Visit Japan Web　一文盡睇登記教學懶人包【內附連結】
【旅遊2022】上班一族周末快閃遊日本　國泰下月起加開來往東京航班
17:25 2022/11/03
【旅遊2022】上班一族周末快閃遊日本　國泰下月起加開來往東京航班
旅遊行程 旅遊設施 旅遊資訊 消費種類 餐廳情報 美食 著數優惠 美容 環球影城 按摩

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾