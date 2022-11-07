【大阪旅遊】18萬呎關西最大溫泉主題樂園　$140起入場嘆盡9大天然溫泉

▲ 關西最大溫泉樂園入場費$140 起！

日本開關，東京大阪都是港人的不二之選，除了東京有新地標，大阪都有18萬呎的溫泉樂園——「空庭溫泉」，是關西最大的溫泉主題樂園，內有9大天然溫泉，還有岩盤浴、桑拿、按摩等服務，亦有購物街讓大家瘋狂Shopping兼嘆足一日，最正當然是提供免費穿梭巴士來往大阪環球影城，大家玩完一天可以直接去浸溫泉嘆世界！

「空庭溫泉」以安土桃山時代為設計概念，是關西最大型的溫泉樂園，佔地18萬呎。樂園分成四大區域：2樓岩盤浴、各式按摩及推拿地方、3樓休憩處、4樓巨大天台日本庭園、5樓天然溫泉大浴場及個室溫泉。

溫泉方面樂園設有9種溫泉，大家可以在日本古代庭園環境下嘆露天溫泉，旁邊設有足湯區，怕冷的話，可以到室內浸溫泉，放鬆身心。「空庭溫泉」亦提供岩盤浴設施，6大區域任你選，趟在不同房間感受暖氣，不過要額外收費。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「空庭溫泉」內有多個打卡位，如千本鳥居、水洗弁天像等地點。大家亦可以免費使用自動攝影機拍攝，到樂園內的自動攝影服務，到「大坂屋寫場」影樓拍攝，喜歡照片的你還可以購買相片。

地址：大阪府大阪市港区弁天１丁目2-3

營業時間：11:00 至 23:00 （最後入場時間22:00）

交通：JR大阪環狀線/大阪Metro中央線搭至弁天町站直達；大阪站（梅田）徒步10分鐘/距關西國際空港約60分鐘

基本入場費： 成人：平日2,640円/ 星期六、日及公眾假期2,860円/ 指定日期3,080円 小童：平日1,320円/ 星期六、日及公眾假期1,430円/ 指定日期1,540円

另設其他收費。

2022年休息日：11月9日(三)、12月14日(三)

2023年休息日：1月11日(三)、2月8日(三)、3月8日(三)、4月12日(三)、5月10日(三)、6月14日(三)、7月12日(三)、8月2日(三)、9月13日(三)、10月11日(三)、11月8日(三)、12月13日(三)

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

hket App儲積分換獎賞：https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝：蕭雅文